Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

En horas de la madrugada del pasado 3 de enero un robusto equipo de inteligencia, altamente capacitado, ejecutó una de las operaciones más brillantes de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, en Venezuela.

Con 150 aeronaves y un despliegue preciso, lograron emboscarlos en su vivienda mientras dormían. Aunque estaban a pocos metros de un búnker que había construido por si algo así llegaba a pasar, aunque los líderes del régimen venezolano intentaron ingresar, Maduro sufrió una caída que no le permitió cerrar la puerta.

Fue trasladado a Nueva York, donde al mediodía de este 5 de enero será formalmente judicializado y se conocerá si tendrá o no acceso a una fianza.

Noticias RCN conversó con Víctor Mosquera, abogado en derecho internacional, para conocer cuál podría ser el futuro de Maduro y Cilia Flores.

¿Cuántos años de cárcel podrían pagar Nicolás Maduro?

Víctor Mosquera:

Los cargos que afronta Nicolás Maduro son cargos muy graves, que van desde conspiración, ser líder de un cartel criminal, lavar dinero, y esto le puede representar una cadena perpetua que no va a ser menor a 50 años, por la sumatoria de los delitos por los cuales se le va a acusar formalmente.

Hay que tener como antecedentes que el principio de especialidad, es decir, que establece si una persona es extraditada, pero el tribunal que extradita determina que no se le pueden poner cadenas de perpetua, en este caso no se cumpliría porque el señor Nicolás Maduro fue capturado, extraído y puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos por fuerzas de los Estados Unidos, no extraditado.

¿La captura de Nicolás Maduro podría ser ilegal y revertirse?

Víctor Mosquera:

Para el derecho norteamericano existen dos precedentes: el primero es el juzgamiento y condena contra el dictador Noriega que estaba en Panamá y esto se remonta hasta 1886 en el caso Kerr contra Illinois. Ahí se establece que la jurisdicción federal es contra la persona y que la jurisdicción no va a entrar a revisar cómo fue la forma de conducirlo ante un juez.

Los criterios son absolutamente objetivos. El primero es que exista una formulación de cargos. Esta formulación de cargos ya se conoce públicamente y son 25 páginas donde se señala cómo Nicolás Maduro hizo parte de una organización criminal de narcotráfico y cómo auspició grupos terroristas dentro de Venezuela.

¿Nicolás Maduro podría negociar con la justicia de Estados Unidos?

Víctor Mosquera:

Es un proceso completamente adversarial, pero también permite una aceptación de cargos anticipada que le representaría una disminución de la pena a cambio de delación, es decir, que entregue y ayude y contribuya a desarticular su propia organización y que permita establecer nuevos hechos que no estén ya evidenciados por la Fiscalía General de los Estados Unidos.

En principio, estos acuerdos se podrían llegar a dar y él podría estar explorando esta posibilidad con sus abogados.

¿Qué papel juega Cilia Flores en esta situación y por qué delitos la podrían procesar?

Víctor Mosquera:

Ella en este caso también está individualizada como miembro de esa organización criminal. La naturaleza de qué hizo o en qué contribuyó para enviar estupefacientes a los Estados Unidos se verá aún con mayor claridad en las posteriores audiencias.

Se le implica a ella y al hijo de Nicolás Maduro como miembros de esa organización que conspiraron contra los Estados Unidos, que enviaron drogas a los Estados Unidos.

En el caso de ella y del hijo sí se tendrá que individualizar con claridad cuál fue esa participación, pero por el momento se les indica que hacen parte de esta misma organización conocida como el Cartel de los Soles.

¿Cómo es el proceso de judicialización de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?

Víctor Mosquera:

La primera exigencia es que una vez capturado, extraído, debe ser puesto a consideración de un juez, en este caso donde se está desarrollando el proceso por el cual se viene determinando su responsabilidad penal. Esto es en un tribunal federal en Nueva York donde se le está indicando de hacer parte de una organización criminal.

En esta audiencia del mediodía se le van a leer los cargos por los que se vincula formalmente a un proceso penal en los Estados Unidos. Esta audiencia es de mero trámite, donde también se podrá establecer si se le va a dar una fianza para seguir procesado en libertad o no.