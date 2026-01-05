CANAL RCN
Internacional Video

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por narcoterrorismo en su casa en Caracas: Intentaron refugiarse en un búnker.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
07:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la madrugada del pasado 3 de enero un robusto equipo de inteligencia, altamente capacitado, ejecutó una de las operaciones más brillantes de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, en Venezuela.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Con 150 aeronaves y un despliegue preciso, lograron emboscarlos en su vivienda mientras dormían. Aunque estaban a pocos metros de un búnker que había construido por si algo así llegaba a pasar, aunque los líderes del régimen venezolano intentaron ingresar, Maduro sufrió una caída que no le permitió cerrar la puerta.

Fue trasladado a Nueva York, donde al mediodía de este 5 de enero será formalmente judicializado y se conocerá si tendrá o no acceso a una fianza.

Noticias RCN conversó con Víctor Mosquera, abogado en derecho internacional, para conocer cuál podría ser el futuro de Maduro y Cilia Flores.

¿Hay muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos?
RELACIONADO

¿Hay muertos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos?

¿Cuántos años de cárcel podrían pagar Nicolás Maduro?

Víctor Mosquera:

Los cargos que afronta Nicolás Maduro son cargos muy graves, que van desde conspiración, ser líder de un cartel criminal, lavar dinero, y esto le puede representar una cadena perpetua que no va a ser menor a 50 años, por la sumatoria de los delitos por los cuales se le va a acusar formalmente.

Hay que tener como antecedentes que el principio de especialidad, es decir, que establece si una persona es extraditada, pero el tribunal que extradita determina que no se le pueden poner cadenas de perpetua, en este caso no se cumpliría porque el señor Nicolás Maduro fue capturado, extraído y puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos por fuerzas de los Estados Unidos, no extraditado.

Régimen de Nicolás Maduro reaccionó a "la agresión militar de Estados Unidos"
RELACIONADO

Régimen de Nicolás Maduro reaccionó a "la agresión militar de Estados Unidos"

¿La captura de Nicolás Maduro podría ser ilegal y revertirse?

Víctor Mosquera:

Para el derecho norteamericano existen dos precedentes: el primero es el juzgamiento y condena contra el dictador Noriega que estaba en Panamá y esto se remonta hasta 1886 en el caso Kerr contra Illinois. Ahí se establece que la jurisdicción federal es contra la persona y que la jurisdicción no va a entrar a revisar cómo fue la forma de conducirlo ante un juez.

Los criterios son absolutamente objetivos. El primero es que exista una formulación de cargos. Esta formulación de cargos ya se conoce públicamente y son 25 páginas donde se señala cómo Nicolás Maduro hizo parte de una organización criminal de narcotráfico y cómo auspició grupos terroristas dentro de Venezuela.

¿Nicolás Maduro podría negociar con la justicia de Estados Unidos?

Víctor Mosquera:

Es un proceso completamente adversarial, pero también permite una aceptación de cargos anticipada que le representaría una disminución de la pena a cambio de delación, es decir, que entregue y ayude y contribuya a desarticular su propia organización y que permita establecer nuevos hechos que no estén ya evidenciados por la Fiscalía General de los Estados Unidos.

En principio, estos acuerdos se podrían llegar a dar y él podría estar explorando esta posibilidad con sus abogados.

"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos
RELACIONADO

"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos

¿Qué papel juega Cilia Flores en esta situación y por qué delitos la podrían procesar?

Víctor Mosquera:

Ella en este caso también está individualizada como miembro de esa organización criminal. La naturaleza de qué hizo o en qué contribuyó para enviar estupefacientes a los Estados Unidos se verá aún con mayor claridad en las posteriores audiencias.

Se le implica a ella y al hijo de Nicolás Maduro como miembros de esa organización que conspiraron contra los Estados Unidos, que enviaron drogas a los Estados Unidos.

En el caso de ella y del hijo sí se tendrá que individualizar con claridad cuál fue esa participación, pero por el momento se les indica que hacen parte de esta misma organización conocida como el Cartel de los Soles.

Diosdado Cabello apareció fuertemente custodiado y con chaleco antibalas tras la captura de Maduro
RELACIONADO

Diosdado Cabello apareció fuertemente custodiado y con chaleco antibalas tras la captura de Maduro

¿Cómo es el proceso de judicialización de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos?

Víctor Mosquera:

La primera exigencia es que una vez capturado, extraído, debe ser puesto a consideración de un juez, en este caso donde se está desarrollando el proceso por el cual se viene determinando su responsabilidad penal. Esto es en un tribunal federal en Nueva York donde se le está indicando de hacer parte de una organización criminal.

En esta audiencia del mediodía se le van a leer los cargos por los que se vincula formalmente a un proceso penal en los Estados Unidos. Esta audiencia es de mero trámite, donde también se podrá establecer si se le va a dar una fianza para seguir procesado en libertad o no.

Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un avión junto a Cilia Flores
RELACIONADO

Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un avión junto a Cilia Flores

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Suiza

¿Quién es el jugador de histórico club francés que quedó herido tras incendio en Suiza? Esta es su carrera

Nicolás Maduro

Se acerca la hora cero para Nicolás Maduro: este será el juez que definirá su futuro en EE. UU.

Venezuela

Familias de presos políticos de Venezuela exigen que queden en libertad: emotivos testimonios

Otras Noticias

LGBTI

Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe

Una riña entre personas detenidas terminó en un incendio dentro de una celda y dejó a una mujer trans de 23 años con quemaduras de segundo grado.

Atlético Nacional

Marino Hinestroza se aleja de Boca Juniors y otro gigante del continente estaría muy cerca

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional, estaría acercándose para fichar por un gigante brasileño.

La casa de los famosos

Reconocida presentadora es confirmada para La Casa de los Famosos Colombia

Transmilenio

¿Cuánto ha subido el pasaje de Transmilenio en los últimos diez años?

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026