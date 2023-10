María Corina Machado desconoce acuerdo al que llegaron Gobierno y oposición de Venezuela

La candidata presidencial venezolana María Corina Machado se refirió al acuerdo parcial al que llegaron el Gobierno y la oposición de Venezuela para que se realicen las elecciones en el año 2024.

Machado afirmó que desconoce como oposición al Ejecutivo de Nicolás Maduro el acuerdo al que llegaron las partes en Barbados el martes 17 de octubre.

"Reitero a los venezolanos que no he participado en estas negociaciones y desconozco su alcance preciso. El texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos, al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia el 2024", afirmó Machado en un comunicado.

La candidata presidencial también expresó que en otras ocasiones Maduro ha firmado acuerdos que supuestamente va a cumplir, pero que a la final resulta incumpliendo y desconociendo. Machado hizo un llamado para que esta vez sí se garantice lo pactado.

"Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos. Los gobiernos de los países acompañantes de este proceso se constituyen frente al pueblo en garantes de que estos compromisos asumidos se concreten", enfatizó Machado.

La líder política solicitó que ese Gobierno libere a los presos políticos que ha retenido por la diferencia de ideología política y reiteró en que se deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos de Venezuela que viven en el país y fuera de él.

"Los venezolanos estamos decididos a avanzar en la conquista de nuestra libertad, construyendo más y más fuerza ciudadana para que, a través de elecciones presidenciales limpias y libres en el 2024, derrotemos a la tiranía y logremos el regreso a un país que nos ofrezca oportunidades, prosperidad y justicia a todos los ciudadanos", afirmó Machado.

Finalmente, la candidata presidencial reiteró su compromiso con los ciudadanos de Venezuela que creen en su proyecto político: "Les ratifico mi compromiso de seguir uniendo al país en un gran proyecto común. La ruta del cambio la trazaremos con nuestra indeclinable voluntad de ser libres en el extraordinario ejercicio ciudadano que serán las elecciones primarias".

Acuerdo al que llegó oposición y Gobierno de Venezuela

Delegados del Gobierno de Maduro y de la Plataforma Unitaria firmaron el acuerdo en el que pactaron garantías políticas y electorales para los comicios presidenciales. El documento fue acordado con la presencia de diferentes líderes internacionales y la Unión Europea.

"Que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo el cronograma constitucional", se expresa en el documento que tendrá que acoger el el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Entre las otras peticiones están actualizar el registro electoral y contar con la veeduría de diferentes países para el proceso electoral. Por medio de su red social de X, el presidente venezolano afirmó que el acuerdo demostraba, según él, la democracia que había en ese país.

"La firma del acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, ratifica el fortalecimiento de una democracia inclusiva y de convivencia política que defenderá los derechos humanos sujetos a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", afirmó Maduro.