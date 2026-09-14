CANAL RCN
Internacional

Gobierno de España ya se pronunció tras el brutal asesinato de una estudiante durante su intercambio en México

Su cuerpo fue encontrado en una Casa de Cultura de Cuautla y España pidió esclarecer lo ocurrido.

Muerte de estudiante española en México
Foto: AFP

Valentina Bernal

septiembre 14 de 2026
03:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de una estudiante universitaria española en México generó reacciones tanto en ese país como en España, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar qué ocurrió.

La joven fue identificada como Claudia Tacoronte, de 21 años, quien se encontraba en México realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como parte de un programa con la Universidad de Granada.

25 años del 11S: así fueron los siete minutos de silencio que estremecieron la Zona Cero
RELACIONADO

25 años del 11S: así fueron los siete minutos de silencio que estremecieron la Zona Cero

Según información de medios locales citada por fuentes policiales, la estudiante habría muerto durante la noche del sábado a causa de heridas provocadas con un arma blanca.

Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el crimen todavía no han sido esclarecidas.

¿En dónde fue hallado el cuerpo de la joven española en México?

El cuerpo de Claudia fue localizado dentro de la Casa de Cultura de Cuautla, localidad ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Desde el primer momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos asumió la investigación y activó el protocolo de feminicidio.

Esto no significa que el caso haya sido judicialmente determinado como feminicidio, sino que las autoridades aplicaron este protocolo para investigar la muerte violenta de una mujer y establecer las circunstancias, el móvil y la posible responsabilidad de quien cometió el crimen.

El fiscal Fernando Blumenkron aseguró que serán agotadas todas las líneas de investigación para establecer qué ocurrió e identificar al responsable.

Gobierno de España se pronunció tras el asesinato de la estudiante

La noticia también provocó una respuesta del Gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a los familiares de la joven y aseguró que desde su cartera mantienen contacto con ellos.

Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal
RELACIONADO

Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal

“Queremos esclarecer los hechos hasta el final”, manifestó Albares durante una visita a Andorra.

El funcionario insistió en la necesidad de conocer las circunstancias de la muerte y determinar quién estaría detrás del crimen.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el homicidio como un hecho “lamentable” durante su conferencia de prensa diaria.

La mandataria explicó que el gabinete de seguridad federal y otras dependencias del Gobierno mexicano están atendiendo el caso.

Cayó el sujeto que atacó brutalmente con piedras a un vigilante en Bogotá: le provocó tres fracturas en el cráneo
RELACIONADO

Cayó el sujeto que atacó brutalmente con piedras a un vigilante en Bogotá: le provocó tres fracturas en el cráneo

Por su parte, la Universidad de Granada también expresó su rechazo por la muerte de la estudiante.

La institución condenó el asesinato de Claudia y manifestó su solidaridad con sus familiares y allegados, luego de conocer el desenlace de su intercambio académico en México.

Desde España, la ministra de Igualdad también envió un mensaje de condolencias a la familia y a la comunidad universitaria.

Claudia tenía 21 años y era estudiante de Erasmus en México, una experiencia que debió ser de aprendizaje y de libertad. Pero la violencia machista no sabe de geografía ni de edad.

Ahora, las autoridades mexicanas tienen la tarea de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si se trató de un feminicidio, así como identificar y llevar ante la justicia al responsable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto profundo: reconocido cantante fue asesinado a tiros

ONU

ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad

España

Estudiante española fue asesinada en México durante su intercambio

Otras Noticias

Selección Colombia

Ni Bogotá, ni Medellín, Selección Colombia volverá a jugar en esta ciudad del país ante Chile

La tricolor volverá a la fecha FIFA tras el Mundial de 2026.

ELN

Cayó ‘Trompón’, presunto explosivista señalado de haber gestado los violentos ataques en Guamalito

El presunto explosivista del ELN fue capturado durante un operativo militar en Guamalito, Norte de Santander.

Finanzas personales

Cómo recuperar el dinero de una cuenta embargada: Lo que la ley le permite y los bancos omiten

Apple

¿Su iPhone será compatible? Estos son los modelos que recibirán la actualización de iOS 27

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?