Gobierno de España ya se pronunció tras el brutal asesinato de una estudiante durante su intercambio en México

La muerte de una estudiante universitaria española en México generó reacciones tanto en ese país como en España, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar qué ocurrió.

La joven fue identificada como Claudia Tacoronte, de 21 años, quien se encontraba en México realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como parte de un programa con la Universidad de Granada.

Según información de medios locales citada por fuentes policiales, la estudiante habría muerto durante la noche del sábado a causa de heridas provocadas con un arma blanca.

Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el crimen todavía no han sido esclarecidas.

¿En dónde fue hallado el cuerpo de la joven española en México?

El cuerpo de Claudia fue localizado dentro de la Casa de Cultura de Cuautla, localidad ubicada aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Desde el primer momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos asumió la investigación y activó el protocolo de feminicidio.

Esto no significa que el caso haya sido judicialmente determinado como feminicidio, sino que las autoridades aplicaron este protocolo para investigar la muerte violenta de una mujer y establecer las circunstancias, el móvil y la posible responsabilidad de quien cometió el crimen.

El fiscal Fernando Blumenkron aseguró que serán agotadas todas las líneas de investigación para establecer qué ocurrió e identificar al responsable.

Gobierno de España se pronunció tras el asesinato de la estudiante

La noticia también provocó una respuesta del Gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó sus condolencias a los familiares de la joven y aseguró que desde su cartera mantienen contacto con ellos.

“Queremos esclarecer los hechos hasta el final”, manifestó Albares durante una visita a Andorra.

El funcionario insistió en la necesidad de conocer las circunstancias de la muerte y determinar quién estaría detrás del crimen.

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno de México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el homicidio como un hecho “lamentable” durante su conferencia de prensa diaria.

La mandataria explicó que el gabinete de seguridad federal y otras dependencias del Gobierno mexicano están atendiendo el caso.

Por su parte, la Universidad de Granada también expresó su rechazo por la muerte de la estudiante.

La institución condenó el asesinato de Claudia y manifestó su solidaridad con sus familiares y allegados, luego de conocer el desenlace de su intercambio académico en México.

Desde España, la ministra de Igualdad también envió un mensaje de condolencias a la familia y a la comunidad universitaria.

Claudia tenía 21 años y era estudiante de Erasmus en México, una experiencia que debió ser de aprendizaje y de libertad. Pero la violencia machista no sabe de geografía ni de edad.

Ahora, las autoridades mexicanas tienen la tarea de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si se trató de un feminicidio, así como identificar y llevar ante la justicia al responsable.