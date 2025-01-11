Crean primer hábitat submarino diseñado para que científicos puedan investigar

La empresa británica DEEP presentó en un hangar de Miami su más ambicioso proyecto: “Vanguard”, un hábitat submarino que permitirá a los científicos vivir durante varios días bajo el océano para estudiar de forma directa los ecosistemas marinos más desconocidos del planeta.

Crean en Florida un hábitat submarino para investigaciones

El prototipo, con capacidad para cuatro personas, está diseñado para misiones de al menos siete días, superando las limitaciones de las actuales exploraciones que suelen durar solo unas pocas horas.

Su objetivo es facilitar investigaciones prolongadas sobre biodiversidad, cambio climático, restauración de corales y nuevos compuestos de origen marino con potencial farmacéutico.

“Hay zonas de los océanos que aún no se han explorado a esas profundidades, y hacerlas accesibles abrirá un nuevo campo científico”, explicó Norman Smith, director tecnológico de DEEP e ingeniero jefe del proyecto, durante la presentación.

Vanguard se compone de tres módulos principales:

Una cámara habitable, de 12 metros de largo por 3,7 de ancho, donde los investigadores podrán comer, dormir y trabajar. Está construida para resistir la presión del agua y garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Un centro de buceo, que funcionará como acceso a la instalación, permitiendo la entrada y salida segura de los buzos.

Una base anclada al fondo marino, que protegerá toda la estructura de las corrientes, las olas y las tormentas.

En la superficie, una plataforma flotante suministrará aire comprimido, energía eléctrica y comunicaciones con el exterior, permitiendo que los ocupantes mantengan contacto constante con los equipos de apoyo en tierra.

En su primera etapa, Vanguard será instalado a unos 20 metros de profundidad, pero DEEP ya trabaja en versiones más avanzadas que podrán descender hasta 200 metros, abriendo la puerta a investigaciones en entornos casi inexplorados.

Científicos podrán explorar océanos por varios días gracias a un hábitat submarino

Los científicos que utilicen la base podrán desarrollar proyectos de conservación marina, como la restauración de corales dañados, y estudiar organismos que podrían ofrecer nuevas moléculas útiles para la medicina.

La compañía adelantó que el primer despliegue del hábitat se llevará a cabo en las próximas semanas en un punto de Florida aún por determinar.

Con Vanguard, DEEP aspira a revolucionar la forma en que los humanos exploran y comprenden el océano, permitiendo a los investigadores vivir y trabajar bajo el mar por períodos prolongados y, con ello, descubrir los secretos que aún esconde el 70 % del planeta.