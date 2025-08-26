CANAL RCN
Internacional Video

Submarino nuclear y buque de misiles guiados se suman al despliegue de EE. UU. en el mar Caribe

En las últimas semanas el Gobierno Trump envió tres destructores, un buque de asalto, un buque de transporte anfibio y un buque de desembarco.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
08:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se incrementan las tensiones en el mar Caribe tras la decisión de los Estados Unidos de sumar un buque de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear a su despliegue, en cercanías a las costas de Venezuela, para “frenar el flujo de drogas, luchar contra los cárteles del narcotráfico y garantizar la seguridad nacional”.

En la región ya se encuentran tres destructores (el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson), un buque de asalto (el USS Iwo Jima), un buque de transporte anfibio (el USS San Antonio) y un buque de desembarco (el USS Fort Lauderdale).

Así es el poderoso submarino que envió Estados Unidos a las costas de Venezuela: video
RELACIONADO

Así es el poderoso submarino que envió Estados Unidos a las costas de Venezuela: video

Sobre los tres últimos, se cree que llegaron la semana pasada y, en los primeros días de septiembre, se espera que lleguen el buque de misiles guiados USS Lake Erie, con dos cañones de 127 milímetros, dos sistemas de lanzamiento MK y 61 celdas, y el submarino USS Newport News de propulsión nuclear y ataque rápido, que “constituye la columna vertebral de la fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos", de acuerdo con las Fuerzas Submarinas.

¿Cuántos hombres de los Estados Unidos custodian la región?

Tras el último despliegue de los Estados Unidos, revelado a la agencia de Noticias Reuters por fuentes cercanas a la operación, se estima que unos 4.500 militares estadounidenses se encuentran en la región, de los cuales, 2.200 pertenecen a la infantería de marina.

“El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, precisó en declaraciones replicadas por Reuters la portavoz de presidencia Karoline Leavitt.

"Estamos preparados": canciller de Venezuela ante la operación de EE. UU. con buques de guerra
RELACIONADO

"Estamos preparados": canciller de Venezuela ante la operación de EE. UU. con buques de guerra

Estados Unidos insiste en que no descansará hasta tener al último narcotraficante en una de sus cárceles:

Luego de que 'El Mayo' Zambada, uno de los cabecillas del cartel de Sinaloa fuera declarado en una corte de Nueva York el lunes, la fiscal general Pam Bondi sostuvo: "No hemos terminado aún. Por órdenes del presidente Trump seguiremos peleando hasta que el último jefe de cartel esté tras las rejas en suelo estadounidense, en una prisión estadounidense por el resto de su vida”.

A la lista se suma, incluso, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro por el que los Estados Unidos ofreció la mayor recompensa en su historia: 50 millones de dólares, superando incluso el monto ofrecido por el 'Chapo' Guzmán y el líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Así es el poderoso submarino que envió Estados Unidos a las costas de Venezuela: video

Donald Trump

Chicago responde con contundencia a amenazas de Trump de enviar tropas para controlar el crimen, como en Washington

Venezuela

"Venezuela está limpia del narcotráfico": Maduro lanza ofensiva militar en medio del cerco de EE. UU.

Otras Noticias

Turismo

Ofertas del Travel Sale agosto 2025: vuelos internacionales con hasta 71% de descuento

El Travel Sale de agosto 2025 trae descuentos de hasta 71% en vuelos internacionales y se convierte en la oportunidad ideal para viajar barato.

Congreso de la República

Ley Sara Sofía busca implementar sistema de alertas para encontrar a menores desaparecidos

De acuerdo con datos de Medicina Legal, cada año desaparecen en promedio 2.000 niños.

Karol G

¿Se aproxima el tour?: Karol G comparte detalles de sus exhaustivos ensayos musicales

Selección Colombia

Bolivia quiere hacer historia y sorprendió con listado de convocados para enfrentar a Colombia en eliminatorias

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas