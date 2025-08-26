Submarino nuclear y buque de misiles guiados se suman al despliegue de EE. UU. en el mar Caribe

Se incrementan las tensiones en el mar Caribe tras la decisión de los Estados Unidos de sumar un buque de misiles guiados y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear a su despliegue, en cercanías a las costas de Venezuela, para “frenar el flujo de drogas, luchar contra los cárteles del narcotráfico y garantizar la seguridad nacional”.

En la región ya se encuentran tres destructores (el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson), un buque de asalto (el USS Iwo Jima), un buque de transporte anfibio (el USS San Antonio) y un buque de desembarco (el USS Fort Lauderdale).

Sobre los tres últimos, se cree que llegaron la semana pasada y, en los primeros días de septiembre, se espera que lleguen el buque de misiles guiados USS Lake Erie, con dos cañones de 127 milímetros, dos sistemas de lanzamiento MK y 61 celdas, y el submarino USS Newport News de propulsión nuclear y ataque rápido, que “constituye la columna vertebral de la fuerza submarina de la Armada de los Estados Unidos", de acuerdo con las Fuerzas Submarinas.

¿Cuántos hombres de los Estados Unidos custodian la región?

Tras el último despliegue de los Estados Unidos, revelado a la agencia de Noticias Reuters por fuentes cercanas a la operación, se estima que unos 4.500 militares estadounidenses se encuentran en la región, de los cuales, 2.200 pertenecen a la infantería de marina.

“El presidente Trump está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia”, precisó en declaraciones replicadas por Reuters la portavoz de presidencia Karoline Leavitt.

Estados Unidos insiste en que no descansará hasta tener al último narcotraficante en una de sus cárceles:

Luego de que 'El Mayo' Zambada, uno de los cabecillas del cartel de Sinaloa fuera declarado en una corte de Nueva York el lunes, la fiscal general Pam Bondi sostuvo: "No hemos terminado aún. Por órdenes del presidente Trump seguiremos peleando hasta que el último jefe de cartel esté tras las rejas en suelo estadounidense, en una prisión estadounidense por el resto de su vida”.

A la lista se suma, incluso, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro por el que los Estados Unidos ofreció la mayor recompensa en su historia: 50 millones de dólares, superando incluso el monto ofrecido por el 'Chapo' Guzmán y el líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.