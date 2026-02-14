CANAL RCN
Deportes

Tercer técnico del fútbol colombiano que es destituido en la Liga BetPlay 2026-I

Este sábado 14 de febrero se conoció el tercer técnico del FPC que no estará más en su cargo durante esta Liga.

Técnico
Foto: @JaguaresdeCord

Noticias RCN

febrero 14 de 2026
02:29 p. m.
La Liga BetPlay 2026-I apenas completa seis jornadas, pero ya empieza a mostrar los primeros movimientos en los banquillos del fútbol colombiano. En este corto tramo del campeonato, tres entrenadores han dejado sus cargos, reflejando la presión que existe por los resultados desde las primeras fechas del torneo.

Este sábado 14 de febrero se confirmó la salida del tercer técnico en lo que va del campeonato. Se trata de José Alexis Márquez, quien no continuará al frente de Jaguares de Córdoba. La institución informó que el estratega presentó su renuncia y que esta fue aceptada por la junta directiva, cerrando así su ciclo en el equipo cordobés.

El DT se sumó a Hernán Torres (Millonarios) y Nélson Flórez (Cúcuta Deportivo).

Una salida confirmada por el club

A través de un comunicado oficial, Jaguares confirmó la decisión y explicó que la salida se dio por mutuo acuerdo. “El profesor presentó su renuncia al cargo y esta fue aceptada por la Junta Directiva”, indicó la institución en el anuncio.

El equipo de Córdoba suma siete puntos en seis jornadas disputadas, un rendimiento que no cumplía con las expectativas del club para el inicio del campeonato. Aunque los números no eran los peores del torneo, la dirigencia optó por un cambio en el banquillo con el objetivo de enderezar el rumbo deportivo.

La salida de Márquez se suma a otras decisiones similares tomadas por distintos clubes en este arranque de la Liga, lo que evidencia la poca paciencia que existe en el fútbol colombiano cuando los resultados no acompañan.

Tres técnicos fuera en solo seis fechas

Con la salida del entrenador de Jaguares, ya son tres los técnicos que han dejado su cargo en las primeras seis jornadas del campeonato. Este fenómeno demuestra la intensidad con la que se vive el torneo y la presión que enfrentan los entrenadores desde el inicio.

Los clubes buscan reaccionar rápidamente para no comprometer sus objetivos deportivos, ya sea la clasificación a los cuadrangulares, la lucha por el título o la permanencia en la primera división. En ese contexto, los cambios de entrenador se convierten en una de las primeras decisiones que toman las dirigencias.

Ahora, Jaguares deberá concentrarse en la elección de su nuevo director técnico, quien tendrá la misión de mejorar el rendimiento del equipo y escalar posiciones en la tabla. Con gran parte del campeonato por delante, el club cordobés confía en que el cambio en el banquillo pueda darle un nuevo impulso a su campaña en la Liga BetPlay 2026-I.

