Videos muestran al hombre que habría secuestrado a la mamá de famosa presentadora en EE. UU.

La mujer de 84 años fue secuestrada entre la noche del 31 de enero y madrugada del 1 de febrero.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 14 de 2026
02:57 p. m.
El sábado 31 de enero fue la última vez que vieron a Nancy Guthrie, mamá de la reconocida presentadora de Estados Unidos Savanahh Guthrie. La mujer de 84 años fue secuestrada en su vivienda.

Nancy vivía en el barrio Catalina Foothills, Tucson (Arizona). El secuestro ocurrió entre la noche de ese día y madrugada del domingo 1 de febrero, de acuerdo con lo mencionado por las autoridades.

Recompensa de 50 mil dólares por información

El caso se ha vuelto mediático en el país norteamericano, tanto así que el FBI se ha hecho cargo de las pesquisas junto al sheriff del Condado de Pima. Está disponible una recompensa de 50 mil dólares por información.

Savanahh ha pedido que los secuestradores se pongan en contacto y la liberen en poco tiempo, teniendo en cuenta su condición de salud que la obliga a tomar medicamentos con frecuencia.

Una de las pruebas que confirmó la hipótesis del secuestro fue la sangre en la casa, la cual era de Nancy. El pasado 10 de febrero, el FBI reveló los videos de las cámaras de seguridad en la entrada de la vivienda.

Estremecedores videos: secuestrador con pasamontañas y guantes

En uno se vio al secuestrador, quien vestía pasamontañas, guantes de boxeo y una linterna en la boca. Con lo que pareció ser maleza, cubrió esa cámara. En el segundo vio se apreció el resto de su vestimenta: pantalones claros y una maleta, aparte de otro par de linternas en los hombros.

De igual forma, se está analizando otro video, en el que se mostró a una persona con gorra de béisbol y una maleta negra que forcejeó con la perilla de la puerta principal.

“Necesitamos que se pongan en contacto y necesitamos una forma de comunicarnos con ustedes para poder avanzar. Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá”, este fue el mensaje de la presentadora de NBC.

