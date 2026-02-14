Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a este sábado 14 de febrero de 2026 volvió a captar la atención de miles de apostadores que siguieron la jornada con expectativa.

Como ocurre en cada edición, jugadores de distintas regiones del país participaron con su número de cuatro cifras y su signo zodiacal elegido, buscando acertar la combinación exacta que entrega el premio mayor.

Este juego se ha consolidado como una de las modalidades diarias más consultadas por quienes disfrutan de las apuestas numéricas con un componente astrológico. La mecánica es directa, pero exige precisión: no basta con elegir un buen número, también es necesario acertar el signo correcto para acceder al pago más alto del plan de premios.

La jornada de este 14 de febrero estuvo marcada por un movimiento activo en puntos de venta físicos y canales digitales, con usuarios revisando sus tiquetes y confirmaciones tras la publicación oficial del resultado.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto del último Super Astro Sol aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de febrero de 2026

En el sorteo de este 14 de febrero de 2026, que se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde y fue transmitido por Youtube, se anunció como número ganador al XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó a esa combinación numérica fue XXXX.

Quienes acertaron las cuatro cifras en el orden exacto, junto con el signo, obtienen el pago más alto establecido en el reglamento del juego, que es de 42.000 veces lo apostado.

Además, también se contemplan pagos de 1.000 y 100 veces lo apostado para los apostadores que adivinan el signo y los primeros tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Cómo se valida el premio y qué deben hacer los ganadores del Super Astro Sol?

Tras conocerse la combinación ganadora, el siguiente paso para los participantes es verificar su comprobante de apuesta y confirmar que el número y el signo coincidan exactamente con el resultado oficial. Es clave revisar el orden de las cifras, ya que cualquier variación cambia la categoría del premio.

Los premios se reclaman en los puntos autorizados (Su Red o SuperGiros) presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía. Además, dependiendo del monto, el proceso puede ser inmediato o requerir validaciones adicionales.