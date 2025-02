Este es el milagro de una niña de 10 años que llevó a la canonización de José Gregorio Hernández

El papa Francisco autorizó la canonización del venezolano José Gregorio Hernández, lo que convertiría al médico de culto popular en el primer santo de Venezuela.

Uno de los milagros que se le atribuyó al doctor Gregorio Hernández es el de la curación de Yaxury Solórzano, una niña de 10 años que recibió un disparo de escopeta en el cráneo.

Para hablar de dicho suceso, Noticias RCN se comunicó con el médico Alexander Krinitzky, quien fue que la atendió y certificó este milagro que nos cuenta esta historia.

Cuando usted recibe a esta niña en el quirófano y comienza a operarla, ¿qué tan grave es la herida?

Bueno, no tuve que abrir el cráneo, el cráneo ya estaba abierto. Un disparo con una escopeta a menos de tres metros de distancia, eso es para arrancarle un miembro a cualquier ser humano.

Por supuesto, hubo lesión directa, pérdida de masa encefálica, hemorragia, riesgo de infección. O sea, realmente las posibilidades de sobrevivir eran pocas y de quedar normal pues casi ninguna. Y usted después ve que el milagro nos dijo lo contrario.

¿Cómo es que se da cuenta después que la niña está perfecta? Como si nada le hubiera pasado

A los 10 días de la cirugía, la mamá se presentó a mi consultorio con ella y yo no la reconocí. Yo las mandé a pasar, pensé que era una consulta de otra persona y cuando le me les pongo la orden pues la mamá me dice, "Doctor, esta es la niña del tiro."

Yo no lo podía creer, pues la niña venía caminando, conversa conmigo, dice su nombre… pero eso en 10 días, ni siquiera cayéndose de un patín.

¿Cómo fue que José Gregorio Hernández cura a esta pequeña?

Yo me entero de eso dos años después cuando la entrevisto y me dice que ella desde el momento en que sucedió todo eso le pidió a José Gregorio Hernández que le salvara su hija.

Ella me contó que le pidió el milagro a José Rejón Hernández y que en el momento que nosotros entramos a quirófano, ella sintió su presencia que la abrazaba y le decía que estuviese tranquila, que todo iba a salir bien.

¿Cómo llega ese milagro al Vaticano, doctor?

Le piden al padre que consiga un informe médico, no sé cómo será en Colombia, pero en Venezuela usted pide un informe médico a una institución pública y puede tardar meses.

Cuando me solicitan el informe, yo estoy sentado en mi consultorio, le digo, "Bueno, pues si quieres se los imprimo y se los mando de una vez." Toda la información necesaria para iniciar la investigación y todo el expediente estaba en mano de los dos postuladores de la causa en el Vaticano y el Papa autoriza la constitución de un de un tribunal eclesiástico de investigación, que es el que llega a Venezuela, y durante un año hace el trabajo de investigación para armar el expediente y hacer posible la beatificación de José Gregorio.