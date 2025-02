Desde sus primeros meses como papa, Francisco cambió todo el protocolo en caso de su fallecimiento

Desde el Vaticano se informa que el papa Francisco, quien fue internado el pasado 14 de febrero "está en manos de los mejores médicos", confirmó Néstor Pongutá en diálogo con Noticias RCN. Pongutá es un periodista y escritor experto en temas del Vaticano que ha seguido de cerca los eventos recientes relacionados con la salud del pontífice.

El papa está siendo atendido por el doctor Sergio Alfieri, su médico de cabecera, y el doctor Luigi Carbone, quienes supervisan un tratamiento que incluye asistencia al oxígeno y transfusiones de sangre. Según los últimos reportes, el papa está respondiendo bien a esos tratamientos, afirmando su lucidez mediante comunicaciones activas, como la reciente llamada al padre Gabriel Romanelli en Gaza. Este intercambio busca tranquilizar a aquellos preocupados por su salud.

"Es apresurado hablar de la muerte o la renuncia del papa Francisco"

A pesar de los temores e informaciones difundidas, Pongutá insiste en que "es apresurado hablar de un peligro de muerte", refutando cualquier rumor sobre una posible renuncia o un inminente cónclave. "El papa es reinante y gobernante", aclaró, subrayando que Francisco continúa ejerciendo sus funciones a pesar de sus problemas de salud.

El jesuita argentino preparó disposiciones para el futuro desde sus primeros meses como papa. Por ejemplo, cambió todo el ritual en caso de su fallecimiento, rechazando ser sepultado en el Vaticano y decidió que sea en la iglesia de Santa María Mayor, reflejando su pensamiento y convicciones sobre la muerte. "Él lo tiene dentro de su manera de ser y de vivir, que esto es un paso más dentro de la vida”, explicó Pongutá.

Lo que el papa Francisco le dijo a la primera ministra de Italia en su visita al hospital Gemelli

Además, el Papa mantiene su sentido del humor y perspectiva positiva ante las situaciones críticas. "Él se lo dijo a la primer ministro Giorgia Meloni, cuando le dijo cómo se siente: 'bueno sé que hay varios incluso dentro del Vaticano que están rezando para que me muera, pero el patrón de arriba me dijo que me quede otro rato'", citó Néstor.

Ante la situación sanitaria del pontífice, Pongutá insta a la prudencia y recomienda seguir los reportes de medios serios para evitar caer en desinformación. "Lo que yo les pido a los televidentes es que hay que ser muy prudente con estas informaciones", advirtió, recordando el efecto perjudicial de las noticias falsas.