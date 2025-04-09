CANAL RCN
¡Doloroso! Más de 2.200 deja uno de los peores sismos de la historia de Afganistán

Autoridades siguen recuperando cuerpos bajo los escombros del devastador terremoto que acabó con varias aldeas.

¡Doloroso! Más de 2.200 deja uno de los peores sismos de la historia de Afganistán
Foto: AFP

AFP

septiembre 04 de 2025
02:49 p. m.
Cientos de cuerpos fueron recuperados este jueves de entre los escombros en Afganistán, lo que eleva a más de 2.200 los muertos por el terremoto de magnitud 6.0 que se produjo el domingo, con diferencia el más mortífero de la historia reciente del país.

Los supervivientes de las aldeas situadas en las laderas de las montañas de la provincia de Kunar, donde se concentran casi la totalidad de los fallecidos y cerca de 4.000 heridos, se preparan para pasar otra noche a la intemperie.

Los desprendimientos y los corrimientos de tierra siguen dificultando el acceso a las zonas más remotas, algunas de las cuales ya carecían de carreteras antes de la catástrofe.

En estas provincias orientales, en la frontera con Pakistán, la tierra sigue temblando con regularidad, reavivando el trauma de los habitantes que aún intentan contabilizar sus muertos.

Los devastadores hallazgos de cuerpos en la zona

En las últimas 24 horas, las autoridades registraron más de 700 nuevas muertes.

Esta cifra podría seguir aumentando, ya que "se encontraron cientos de cadáveres en las casas destruidas", advirtió Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del gobierno talibán.

El terremoto destruyó 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

Desde 1900, el noreste de Afganistán, en la unión de las placas tectónicas euroasiática e india, ha sufrido 12 terremotos de magnitud superior a 7.

Sobrevivientes del terremoto esperan ayuda

Los habitantes de algunas de las zonas más aisladas afectadas por el terremoto de Afganistán siguen esperando la llegada de ayuda tres días después del potente terremoto que dejó más de 2.200 muertos y una estela de destrucción.

"Nuestro pueblo se vino abajo, no queda ni una casa en pie", declaró a AFP Omarkhan Omari, un habitante de la provincia de Nangarhar de 56 años.

El terremoto de magnitud 6.0, ocurrido alrededor de la medianoche del domingo en el este de Afganistán, azotó zonas remotas de la provincia montañosa de Kunar, pero las vecinas Nangarhar y Laghman, en la frontera con Pakistán, también se vieron afectadas.

Tras este primer sismo, que dejó 2.200 muertos y más de 3.500 heridos, la tierra volvió a temblar el martes, sembrando pánico entre los habitantes.

