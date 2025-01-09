800 muertos y al menos 2.700 heridos deja potente terremoto en Afganistán

Más de 800 personas murieron y unas 2.700 resultaron heridas en el este de Afganistán por un sismo de magnitud 6, seguido por cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, según indicaron las autoridades.

El epicentro del sismo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió a ocho kilómetros de profundidad, a unos 27 km de Jalalabad, la capital de la provincial de Nangarhar, fronteriza con la provincia de Kunar.

RELACIONADO Japón y Corea del Sur vivieron el verano más cálido de su historia

En Kunar el impacto fue mucho más severo. Lo que obligó a que, en la mañana del lunes, se dirigieran a la zona los helicópteros de rescate enviados por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en 2021.

El último reporte habla de 800 muertos y al menos 2.700 heridos:

En total, el ministerio de Defensa dijo haber despachado 40 vuelos para llevar ayuda y evacuar a muertos y heridos.

El balance provisional da cuenta de 800 muertos y 2.500 heridos en la provincia de Kunar, así como de 12 muertos y 255 heridos en la de Nangarhar, según dijo el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, en una rueda de prensa en Kabul.

En 2023 Afganistán vivió otro terremoto de gran magnitud en la ciudad de Herat, fronteriza con Irán, que dejó más de 1.500 muertos y 63.000 viviendas destruidas.

RELACIONADO Israel mató a portavoz del brazo armado de Hamás y amenazó con continuar la ofensiva

Número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas:

Las autoridades afganas advierten que el balance de víctimas crecerá a medida que avance la búsqueda en las zonas remotas y aseguran que los daños son "muy importantes" en Kunar.

"Nunca habíamos vivido nada parecido", contó a la agencia de noticias AFP Ijaz Ulhaq Yaad, un alto funcionario del distrito de Nourgal, en la provincia de Kunar. "Fue terrorífico, los niños y las mujeres gritaban", explicó.

La mayoría de estas familias acababan de regresar a Afganistán tras haber sido expulsadas de su exilio en Pakistán e Irán. En total cerca de cuatro millones de afganos han vuelto al país.