CANAL RCN
Internacional

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reveló detalles de cómo intentaron envenenarlo

El mandatario ecuatoriano denunció un intento de envenenamiento en alimentos.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reveló detalles de cómo intentaron envenenarlo
Foto: AFP

AFP

octubre 24 de 2025
12:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que intentaron envenenarlo con tres químicos añadidos a una mermelada y chocolates que le regalaron en un evento público.

Esta es la segunda denuncia que presenta el gobierno por intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de intensas manifestaciones de indígenas contra su gestión.

El organismo militar a cargo de su seguridad presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada con piedras y disparos en Ecuador
RELACIONADO

Caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada con piedras y disparos en Ecuador

¿Con qué iban a envenenar el presidente Daniel Noboa en Ecuador?

De acuerdo con el presidente Noboa recibió un obsequio que contenía mermeladas y chocolates contaminados con tres sustancias distintas que no son propias ni de esos productos ni de sus empaques.

Tres compuestos "en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional", señaló en entrevista con CNN.

Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos.

A inicios de octubre, el gobierno aseguró, sin pruebas, que el auto en el que viajaba el presidente recibió impactos de bala disparadas por manifestantes indígenas.

Corte Constitucional de Ecuador suspendió el referendo de Daniel Noboa
RELACIONADO

Corte Constitucional de Ecuador suspendió el referendo de Daniel Noboa

¿Por qué intentarían atentar contra la vida del presidente de Ecuador?

En medio de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, Noboa ingresó en dos ocasiones a zonas tomadas por manifestantes. En ambas fue recibido con palos y piedras.

Algunos expertos sostienen que esos avances del presidente pretenden reforzar el carácter violento de los manifestantes y asegurarle a él réditos políticos de cara a la consulta popular del 16 de noviembre con la que aspira abrir la puerta a una Constituyente.

Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras.

Máxima alerta en Ecuador por presuntos planes de magnicidio contra Daniel Noboa
RELACIONADO

Máxima alerta en Ecuador por presuntos planes de magnicidio contra Daniel Noboa

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad

Estados Unidos

Estados Unidos envió portaaviones para luchar contra el tráfico de drogas en América Latina

Donald Trump

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"

Otras Noticias

Automovilismo

Feria para motociclistas: Expo2Ruedas 2025 arrancó en Corferias con varias marcas y estrenos

Expo2Ruedas 2025 abrió sus puertas en Corferias, Bogotá, reuniendo a las principales marcas de motos, estrenos, test drives y experiencias únicas para los amantes del motociclismo.

WhatsApp

Estos son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp este 31 de octubre

Las actualizaciones en los dispositivos móviles son esenciales para el funcionamiento del sistema de mensajes.

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel profesor que habría agredido sexualmente a nueve estudiantes de un colegio en Córdoba

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas