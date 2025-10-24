Daniel Noboa, presidente de Ecuador, reveló detalles de cómo intentaron envenenarlo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció que intentaron envenenarlo con tres químicos añadidos a una mermelada y chocolates que le regalaron en un evento público.

Esta es la segunda denuncia que presenta el gobierno por intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de intensas manifestaciones de indígenas contra su gestión.

El organismo militar a cargo de su seguridad presentó una denuncia ante la Fiscalía.

¿Con qué iban a envenenar el presidente Daniel Noboa en Ecuador?

De acuerdo con el presidente Noboa recibió un obsequio que contenía mermeladas y chocolates contaminados con tres sustancias distintas que no son propias ni de esos productos ni de sus empaques.

Tres compuestos "en una alta concentración es imposible que no haya sido intencional", señaló en entrevista con CNN.

Presentamos la denuncia, presentamos las pruebas, la concentración de los tres químicos.

A inicios de octubre, el gobierno aseguró, sin pruebas, que el auto en el que viajaba el presidente recibió impactos de bala disparadas por manifestantes indígenas.

¿Por qué intentarían atentar contra la vida del presidente de Ecuador?

En medio de las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, Noboa ingresó en dos ocasiones a zonas tomadas por manifestantes. En ambas fue recibido con palos y piedras.

Algunos expertos sostienen que esos avances del presidente pretenden reforzar el carácter violento de los manifestantes y asegurarle a él réditos políticos de cara a la consulta popular del 16 de noviembre con la que aspira abrir la puerta a una Constituyente.

Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras.