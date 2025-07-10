Caravana del presidente Daniel Noboa fue atacada con piedras y disparos en Ecuador

Un nuevo episodio de violencia marcó la gira del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, este martes, por el sur del país, cuando su caravana fue atacada con piedras y presuntos disparos mientras se dirigía a la localidad andina de Cañar. El mandatario salió ileso, según confirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

El ataque ocurrió en medio de intensas protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que desde el 22 de septiembre se manifiesta en varias provincias contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, provocando un aumento del costo de vida, especialmente en zonas rurales y agrícolas.

Videos difundidos por la Presidencia muestran el momento de tensión dentro de uno de los vehículos atacados. Se escucha a una persona gritar “¡agachen la cabeza!” mientras piedras y otros objetos impactan los vidrios. Otras grabaciones desde el exterior evidencian a manifestantes —algunos con vestimenta indígena tradicional— lanzando piedras y palos contra la caravana, en medio del ulular de las sirenas.

Noboa cumplió con su agenda, pese a disparos y ataques con piedras:

A pesar del incidente, Noboa cumplió con su agenda y participó más tarde en un acto público en Cuenca, a unos 70 kilómetros de donde ocurrió el ataque. “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. No vamos a permitir que unos pocos vándalos eviten que trabajemos por ustedes”, declaró el presidente.

Según la ministra Manzano, cinco personas fueron detenidas tras el ataque y enfrentan cargos por tentativa de asesinato y terrorismo, delito que puede acarrear hasta 30 años de prisión. “Dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, eso solamente son actos criminales. Esto no se va a quedar en la impunidad”, sostuvo.

Noboa insiste en que bandas delincuenciales como el Tren de Aragua se han infiltrado en las protestas:

La situación de tensión se ha agravado con el paso de los días. Las protestas ya han dejado un indígena muerto por impactos de bala, cerca de 150 heridos —entre civiles, militares y policías— y más de un centenar de detenidos, según datos oficiales y organizaciones de derechos humanos.

Noboa, en el poder desde 2023 y actualmente en su segundo mandato, ha visitado las zonas más afectadas por las movilizaciones, incluyendo Imbabura, al norte del país. En esa provincia se reportó la muerte del manifestante indígena en enfrentamientos con la fuerza pública. Una semana antes del ataque en Cañar, la Presidencia denunció que un convoy encabezado por el mandatario, acompañado por embajadores de la Unión Europea e Italia, fue blanco de agresiones por parte de “grupos violentos infiltrados”.

El gobierno ha vinculado la violencia durante las protestas a posibles infiltraciones de bandas criminales, incluyendo al Tren de Aragua, organización delictiva de origen venezolano. Sin embargo, aún no se han presentado pruebas que sustenten dicha acusación.