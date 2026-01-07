De ser víctima de maltrato y abandono a rescatar 25 personas en Venezuela: la historia de Tsunami

Cerca de 150 perros rescatistas de todas las nacionalidades se sumaron a las labores de búsqueda en estructuras colapsadas, tras el doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5, que sacudió la costa norte de Venezuela.

Uno de ellos es Tsunami, el border collie que, tras ser rescatado de un entorno en el que sufría maltrato y abandono, se sumó a los organismos de emergencias de su natal Venezuela, en 2017.

Desde entonces ha sido clave en el rescate de 300 personas, de las cuales, 25 quedaron atrapadas bajo los escombros de edificios colapsados, en ciudades como La Guaira y Caracas, tras los eventos registrados el 24 de junio, en la tarde.

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Aplausos que rompen el silencio:

Uno de sus últimos rescates ocurrió en el sector de San Bernardino, Caracas, donde un hombre de 60 años se encontraba atrapado bajo los restos del edificio en el que vivía.

Antes de actuar, su guía canino, Jorge Beens, pide silencio total en la zona y luego lo suelta. Entonces, Tsunami empieza la búsqueda y al encontrar un rastro, lo sigue y marca a los sobrevivientes.

Según explicó uno de los rescatistas, el hombre de la tercera edad “está vivo, después de que Tsunami lo marcó. Marcar significa que lo encontró. El equipo tardó tres horas en llegar a él, pero ya estaba marcado por Tsunami”.

Tsunami, con sus característicos ojos, uno azul y otro marrón, es considerado un héroe en Venezuela y, luego de cada rescate, recibe aplausos de su grupo. Aunque, según Beens, “los aplausos se hacen en reconocimiento a todo el equipo que ha estado trabajando durante horas. Todos han estado trabajando de manera conjunta, inclusive la comunidad, la población civil, Bomberos, Policía”.

A su paso, Tsunami va dejando segundas oportunidades:

Tras su rescate en 2017, Tsunami ha participado en múltiples misiones humanitarias dentro y fuera de Venezuela. Antes del doblete sísmico, cumplió una labor destacada en los terremotos de Turquía y Siria en 2023.

Sus habilidades han mantenido encendida la vida de 300 personas y, a una semana de los sismos en Venezuela, se espera que siga encontrando sobrevivientes, en una carrera contra el tiempo.