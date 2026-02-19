CANAL RCN
Internacional

Dejan en libertad a Andrés Mountbatten-Windsor tras más de seis horas bajo custodia

El hermano del rey Carlos III fue detenido a las 8:00 a.m. de este jueves 19 de febrero.

Foto: AFP.
Nicolás Martínez Sánchez

AFP

febrero 19 de 2026
02:51 p. m.
La Policía de Thames Valley informó que, después de seis horas bajo custodia, fue puesto en libertad Andrés Mountbatten-Windsor.

El hermano del rey Carlos III seguirá bajo investigación. Las autoridades informaron que concluyeron con las búsquedas en un domicilio de Norfolk.

¿Por qué arrestaron a Mountbatten-Windsor?

El arresto fue sorpresivo en la opinión pública y se dio en su cumpleaños 66. El motivo radicó en los presuntos vínculos que tuvo con Jeffrey Epstein cuando tenía funciones públicas.

“Arrestamos a un hombre de unos sesenta años en Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk”, precisó la Policía.

Si bien las autoridades no revelaron el nombre, los detalles los publicó la BBC. Oliver Wright, subjefe de Policía, declaró lo siguiente: “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.

Seis horas después, Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad bajo investigación. La BBC reveló que el arresto se dio en su antigua casa, llamada Royal Lodge, en Windsor al oeste de Londres.

Los presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

Es importante recordar que en 2025, el rey Carlos III lo despojó de sus títulos y ordenó que abandonara su mansión en la finca de Windsor. Sumado a ello, el pasado 11 de febrero, se dieron a conocer documentos que aumentaban los señalamientos de Mountbatten-Windsor con Epstein.

Entre 2001 y 2011, él era el representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional. Se cree que el 24 de diciembre de 2010, le envió un correo a Epstein con información sobre un informe confidencial relacionado con oportunidades de inversión en Afganistán. También hay material sobre presuntos viajes de trabajo hacia China, Singapur y Vietnam.

A esto se suma las denuncias por presunto abuso sexual. Uno de los casos más famosos fue el de Virginia Giuffre, quien falleció el año pasado. Otro hecho, del que la víctima se ha mantenido bajo el anonimato, aseguró que Epstein la envió en 2010 hacia Inglaterra para tener relaciones con Mountbatten-Windsor.

