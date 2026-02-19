CANAL RCN
Economía

Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 19 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 19 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
02:27 p. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 19 de febrero de 2026 en 6.694,900 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.669,21 pesos, lo que indica que, respecto al día anterior (18 de febrero de 2026), subió exactamente 4.95 pesos.

Precio del dólar en Colombia abrió más caro hoy, jueves 19 de febrero: TRM oficial del día
Además, el dólar siguió en constante movimiento a lo largo de la jornada y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

¿Qué tanto subió en la tarde de este 19 de febrero de 2026? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 19 de febrero de 2026

El Banco de la República confirmó que el precio con el que cerró el dólar en Colombia durante este 19 de febrero de 2026 fue de 3.698,440 pesos.

Eso significa que, en comparación con el precio de apertura, tuvo un incremento de 3.54 pesos.

Además, el Banco de la República también reveló que la Tasa Promedio del Mercado del dólar fue de 3.695,807 pesos.

En medio de ese panorama, los dólares se están comprando y vendiendo con las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 para que los vendan.
  • Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.470 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.620 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado se ha acercado a la barrera de los 3.700 pesos.

Dólar cae con fuerza en Colombia este 18 de febrero de 2026: así abrió el mercado
Las variaciones exactas han sido las siguientes:

  • Lunes 16 de febrero de 2026: 3.652,89 pesos.
  • Martes 17 de febrero de 2026: 3.652,89 pesos.
  • Miércoles 18 de febrero de 2026: 3.664,26 pesos.
  • Jueves 19 de febrero de 2026: 3.669,21 pesos.

 

