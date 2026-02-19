Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 19 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 19 de febrero de 2026 en 6.694,900 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.669,21 pesos, lo que indica que, respecto al día anterior (18 de febrero de 2026), subió exactamente 4.95 pesos.

Además, el dólar siguió en constante movimiento a lo largo de la jornada y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza.

¿Qué tanto subió en la tarde de este 19 de febrero de 2026? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 19 de febrero de 2026

El Banco de la República confirmó que el precio con el que cerró el dólar en Colombia durante este 19 de febrero de 2026 fue de 3.698,440 pesos.

Eso significa que, en comparación con el precio de apertura, tuvo un incremento de 3.54 pesos.

Además, el Banco de la República también reveló que la Tasa Promedio del Mercado del dólar fue de 3.695,807 pesos.

En medio de ese panorama, los dólares se están comprando y vendiendo con las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 para que los vendan.

Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.470 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.620 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado se ha acercado a la barrera de los 3.700 pesos.

Las variaciones exactas han sido las siguientes: