Lleva dos meses hospitalizada, le dieron el alta, pero no puede irse porque no le asignan enfermera en casa

Un drama vive una mujer de 31 años en la ciudad de Cali, luego de que, tras recibir el alta luego de estar más de dos meses hospitalizada, no ha podido irse a su casa ante la imposibilidad de que la Nueva EPS le asigne una persona que se pueda encargar de asistirla.

Su familia expresó su inconformidad, pues esta mujer identificada como María Alejandra quien padece de parálisis cerebral, retraso mental severo, síndrome convulsivo no controlado y encefalopatía, no puede estar sin cuidado especial.

¿Cuál es la razón que le entregan a la familia?

De acuerdo a lo expresado por Bolívar Aranda, padre de María Alejandra, la razón que le entrega la Nueva EPS y el home care Cuidarte en Casa, no tienen auxiliares de enfermería disponibles y tampoco pueden costear el salario mínimo que cobraría alguien más.

Nos dieron de alta desde el viernes pasado (13 de febrero) y no nos han dado salida porque el home care no tiene auxiliares.

De momento, mientras María Alejandra se mantiene hospitalizada, quien debe hacerse cargo de su cuidado es su padre, un adulto mayor que padece cáncer de piel y diabetes.

Don Bolívar explica que muchas veces se ve en la obligación de lavar su ropa interior estando en el centro médico ubicado al sur de Cali, pues debido a la situación de salud de su hija, no tiene forma de irse para su casa y dejarla sola.

El llamado de Aranda es a la nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno nacional, para que le asigne los profesionales que deben cuidar a María Alejandra las 24 horas.