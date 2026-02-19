CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Lleva dos meses hospitalizada, le dieron el alta, pero no puede irse porque no le asignan enfermera en casa

Una mujer de 31 años no ha podido dejar las instalaciones de un hospital debido a que no le han asignado un home care por parte de la Nueva EPS.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un drama vive una mujer de 31 años en la ciudad de Cali, luego de que, tras recibir el alta luego de estar más de dos meses hospitalizada, no ha podido irse a su casa ante la imposibilidad de que la Nueva EPS le asigne una persona que se pueda encargar de asistirla.

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero
RELACIONADO

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

Su familia expresó su inconformidad, pues esta mujer identificada como María Alejandra quien padece de parálisis cerebral, retraso mental severo, síndrome convulsivo no controlado y encefalopatía, no puede estar sin cuidado especial.

¿Cuál es la razón que le entregan a la familia?

De acuerdo a lo expresado por Bolívar Aranda, padre de María Alejandra, la razón que le entrega la Nueva EPS y el home care Cuidarte en Casa, no tienen auxiliares de enfermería disponibles y tampoco pueden costear el salario mínimo que cobraría alguien más.

Nos dieron de alta desde el viernes pasado (13 de febrero) y no nos han dado salida porque el home care no tiene auxiliares.

De momento, mientras María Alejandra se mantiene hospitalizada, quien debe hacerse cargo de su cuidado es su padre, un adulto mayor que padece cáncer de piel y diabetes.

Don Bolívar explica que muchas veces se ve en la obligación de lavar su ropa interior estando en el centro médico ubicado al sur de Cali, pues debido a la situación de salud de su hija, no tiene forma de irse para su casa y dejarla sola.

El llamado de Aranda es a la nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno nacional, para que le asigne los profesionales que deben cuidar a María Alejandra las 24 horas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Causas desconocidas que pueden generar migraña, según los expertos

Enfermedades

Casos de dengue alertan en el Atlántico: van más de 500 en lo que va del 2026

EPS

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

Otras Noticias

James Rodríguez

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial

Manny Lagos, director deportivo del Minnesota United elogió a James, pero cuestionó su decisión de priorizar el Mundial.

Gobierno Nacional

Polémica por recursos para Córdoba: UNGRD no explicó en qué están comprometidos $2,6 billones ‘disponibles’

La Contraloría aseguró que la UNGRD no tuvo claridad para explicar en qué están comprometidos los fondos del presupuesto que podrían destinarse a la emergencia en Córdoba.

La casa de los famosos

“Una mujer casada no”: Manuela tiene fuerte enfrentamiento con Beba en La Casa de los Famosos

Fondo Nacional del Ahorro

Revelan cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro en 2026 y cómo comprar vivienda sin cuota inicial

Chile

Explosión de camión de gas deja cuatro muertos y diez heridos en Santiago de Chile