"Van a tomar presos a dos personas importantes": impactante predicción de Mhoni Vidente sobre Venezuela

Antes de la segunda audiencia de Nicolás Maduro, Mhoni Vidente reveló nuevos detalles de lo que podría ocurrir en Venezuela.

Foto: captura de pantalla del video y AFP.

febrero 19 de 2026
03:03 p. m.
Nicolás Maduro ya completó más de un mes preso en Estados Unidos tras ser capturado el pasado 3 de enero por las Fuerzas Militares que reciben instrucciones de Donald Trump.

Desde ese entonces, Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, es la persona que ha quedado como presidenta encargada y ha mantenido diálogos constantes con el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, de acuerdo con Mhoni Vidente, la tensión no ha terminado, sino que próximamente también serán detenidas dos personas muy importantes de Venezuela.

¿Qué fue exactamente lo que dijo la astróloga? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente aseguró que continuarán las capturas en Venezuela

En uno de sus últimos análisis, Mhoni Vidente indicó que María Corina Machado podría iniciar nuevas campañas en marzo y que, además, apresarían a dos personas que eran muy cercanas a Nicolás Maduro.

"María Corina Machado va a entrar a Venezuela ahorita en marzo, si Dios quiere, pero tiene que hablar de nuevas campañas y negociaciones", aseguró Mhoni Vidente.

"Todavía van a tomar presos ha dos personas importantes del poder de Nicolás Maduro y él muere en la cárcel por un infarto o por depresión", añadió la reconocida astróloga.

¿Cuándo será la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro se encuentra en un centro de detención federal situado en Brooklyn, Nueva York, y se le acusa de presuntamente haber cometido delitos como violación de derechos humanos, narcoterrorismo, fraude electoral y conspiración.

Sin embargo, en la primera audiencia, él se declaró inocente y volverá a comparecer ante la justicia de Estados Unidos hasta el próximo 26 de marzo de 2026.

Esa segunda audiencia estaba programada en un principio para el 17 de marzo, pero, finalmente, ya fue confirmada su postergación.

Además, Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, también deberá asistir al tribunal ese mismo 26 de marzo.

