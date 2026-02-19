Fiscalía investiga posible omisión médica en la muerte de Kevin Acosta, el niño con hemofilia de la Nueva EPS

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades en la muerte del menor Kevin Acosta, un paciente hemofílico cuyo caso se ha convertido en símbolo de las deficiencias en la atención médica oportuna que enfrentan miles de colombianos.

Según información confirmada, la denuncia presentada ante la Fiscalía ya comenzó su trámite formal y fue asignada a un fiscal de la Unidad de Vida de la seccional Bogotá, quien será el encargado de esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del menor.

Fiscalía espera dictamen de Medicina Legal en el caso de Kevin Acosta

La entidad judicial ya cuenta con un plan metodológico establecido y se encuentra a la espera del dictamen de Medicina Legal para determinar las causas exactas de la muerte.

Este documento será fundamental para iniciar la investigación formal que permita establecer si existe o no responsabilidad y si hubo algún tipo de omisión en la atención de este menor.

El caso de Kevin ha generado una fuerte conmoción social, considerando que su historia representa la realidad de*miles de pacientes que temen por su vida debido a la falta de atención oportuna en el sistema de salud colombiano.

La situación ha motivado no solo la acción de la Fiscalía, sino también una respuesta desde el ámbito disciplinario.

RELACIONADO Madre de Kevin rechazó declaraciones del presidente Petro y MinSalud por muerte de su hijo hemofílico

Radican queja disciplinaria por el caso Kevin Acosta en la Procuraduría

Paralelamente a la investigación penal, la Procuraduría General de la Nación recibió una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, lo que amplía el espectro de las autoridades que examinarán las posibles fallas sistemáticas en la atención médica.

La investigación preliminar que cursa en la Fiscalía buscará determinar si hubo negligencia, omisión o cualquier tipo de irregularidad en el manejo clínico del caso.

La hemofilia, condición que padecía Kevin, requiere atención especializada y tratamiento oportuno, por lo que cualquier demora o falta de suministros puede resultar fatal.

Las autoridades judiciales no han revelado plazos específicos para la culminación del proceso investigativo, pero han confirmado que el caso tiene carácter prioritario dada su relevancia social y las implicaciones que podría tener para evidenciar fallas estructurales en el sistema de salud.