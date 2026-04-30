CANAL RCN
Colombia

Policía de Manizales se pronuncia sobre pelea registrada en video entre dos auxiliares

La institución informó que las dos funcionarias que aparecen en la grabación ya fueron identificadas.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

abril 30 de 2026
04:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El video registrado el pasado viernes 10 de abril en el que dos uniformadas se van a los golpes, en medio de sus actividades de vigilancia y control, en Expoferias, generó el rechazo de la Policía Metropolitana de Manizales.

Se desconoce cómo o por qué inició el enfrentamiento, que fue registrado en video por algunos visitantes del centro de eventos.

En la grabación se ve a las dos mujeres tomándose violentamente del cabello, mientras un hombre, de civil, intenta separarlas y otra uniformada realiza una llamada.

Cárcel para hombre que le propinó brutal golpiza y atacó a una policía en Cundinamarca
RELACIONADO

Cárcel para hombre que le propinó brutal golpiza y atacó a una policía en Cundinamarca

¿Qué dicen las autoridades caldenses sobre el enfrentamiento?

El video fue compartido en redes sociales y no tardó en hacerse viral, al punto en que llegó a manos de la Policía Metropolitana, que activó los protocolos de verificación e inició la búsqueda de las dos uniformadas:

“En relación al video que circula en redes sociales, en donde se evidencian presuntas actuaciones contrarias a los lineamientos institucionales por parte de dos uniformadas, esta unidad policial activó de manera inmediata los protocolos de verificación correspondientes”.

Las dos funcionarias fueron identificadas como auxiliares de la fuerza y se inició una investigación en su contra por conductas que nada tienen que ver con los valores de la institución.

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y amenazó a un vigilante con una pistola en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y amenazó a un vigilante con una pistola en Bogotá

Autoridades investigan el hecho y advirtieron que se tomarán medidas contra las uniformadas:

La Policía Metropolitana informó que, “frente a estos hechos de intolerancia, y en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad institucional, se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria, con el propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y determinar las acciones a que haya lugar”.

Además, expresó su rechazo “de manera categórica ante cualquier comportamiento que se aparte de la ética, la disciplina y los valores institucionales, y reitera que no tolera conductas que afecten la confianza ciudadana, el buen nombre y la imagen institucional”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paloma Valencia

Partido Liberal oficializa acuerdo programático con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones

EPS

Abren investigación contra el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina

Caldas

Docente fue agredida con un machete cuando se dirigía a dictar clases en Caldas

Otras Noticias

Venezuela

Delcy Rodríguez aseguró que le fue leal a Maduro “hasta el último segundo” antes de la captura

La presidenta interina ha sido señalada de ser quien presuntamente traicionó a Maduro para que lo arrestaran.

Cali

Restricciones en Cali por la Maratón 2026: así funcionarán bares y discotecas

La Alcaldía de Cali dispuso de algunos cambios en horarios de bares y discotecas de Cali durante este fin de semana por la Maratón 2026.

Empleo en Colombia

Empleo inclusivo: buscan auxiliares de tienda en reconocido supermercado y sin experiencia

Enfermedades

¿Qué causa el vitiligo, la enfermedad que poseía Michael Jackson en su piel?

Viral

VIDEO I Fenómeno paranormal se habría presentado durante un programa de radio en vivo