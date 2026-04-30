Policía de Manizales se pronuncia sobre pelea registrada en video entre dos auxiliares
La institución informó que las dos funcionarias que aparecen en la grabación ya fueron identificadas.
Noticias RCN
04:59 p. m.
El video registrado el pasado viernes 10 de abril en el que dos uniformadas se van a los golpes, en medio de sus actividades de vigilancia y control, en Expoferias, generó el rechazo de la Policía Metropolitana de Manizales.
Se desconoce cómo o por qué inició el enfrentamiento, que fue registrado en video por algunos visitantes del centro de eventos.
En la grabación se ve a las dos mujeres tomándose violentamente del cabello, mientras un hombre, de civil, intenta separarlas y otra uniformada realiza una llamada.
¿Qué dicen las autoridades caldenses sobre el enfrentamiento?
El video fue compartido en redes sociales y no tardó en hacerse viral, al punto en que llegó a manos de la Policía Metropolitana, que activó los protocolos de verificación e inició la búsqueda de las dos uniformadas:
“En relación al video que circula en redes sociales, en donde se evidencian presuntas actuaciones contrarias a los lineamientos institucionales por parte de dos uniformadas, esta unidad policial activó de manera inmediata los protocolos de verificación correspondientes”.
Las dos funcionarias fueron identificadas como auxiliares de la fuerza y se inició una investigación en su contra por conductas que nada tienen que ver con los valores de la institución.
Autoridades investigan el hecho y advirtieron que se tomarán medidas contra las uniformadas:
La Policía Metropolitana informó que, “frente a estos hechos de intolerancia, y en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad institucional, se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria, con el propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y determinar las acciones a que haya lugar”.
Además, expresó su rechazo “de manera categórica ante cualquier comportamiento que se aparte de la ética, la disciplina y los valores institucionales, y reitera que no tolera conductas que afecten la confianza ciudadana, el buen nombre y la imagen institucional”.