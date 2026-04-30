Policía de Manizales se pronuncia sobre pelea registrada en video entre dos auxiliares

El video registrado el pasado viernes 10 de abril en el que dos uniformadas se van a los golpes, en medio de sus actividades de vigilancia y control, en Expoferias, generó el rechazo de la Policía Metropolitana de Manizales.

Se desconoce cómo o por qué inició el enfrentamiento, que fue registrado en video por algunos visitantes del centro de eventos.

En la grabación se ve a las dos mujeres tomándose violentamente del cabello, mientras un hombre, de civil, intenta separarlas y otra uniformada realiza una llamada.

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¿Qué dicen las autoridades caldenses sobre el enfrentamiento?

El video fue compartido en redes sociales y no tardó en hacerse viral, al punto en que llegó a manos de la Policía Metropolitana, que activó los protocolos de verificación e inició la búsqueda de las dos uniformadas:

“En relación al video que circula en redes sociales, en donde se evidencian presuntas actuaciones contrarias a los lineamientos institucionales por parte de dos uniformadas, esta unidad policial activó de manera inmediata los protocolos de verificación correspondientes”.

Las dos funcionarias fueron identificadas como auxiliares de la fuerza y se inició una investigación en su contra por conductas que nada tienen que ver con los valores de la institución.

Autoridades investigan el hecho y advirtieron que se tomarán medidas contra las uniformadas:

La Policía Metropolitana informó que, “frente a estos hechos de intolerancia, y en cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad institucional, se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria, con el propósito de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y determinar las acciones a que haya lugar”.

Además, expresó su rechazo “de manera categórica ante cualquier comportamiento que se aparte de la ética, la disciplina y los valores institucionales, y reitera que no tolera conductas que afecten la confianza ciudadana, el buen nombre y la imagen institucional”.