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Delcy Rodríguez niega pacto con EE.UU. por captura de Maduro y revela cómo se enteró del operativo

La dirigente aseguró que desconocía el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro, rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo con Washington.

Nicolás Maduro Delcy Rodríguez Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 16 de 2026
09:31 p. m.
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Delcy Rodríguez negó que hubiera existido un acuerdo con Estados Unidos para facilitar la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y aseguró que desconocía por completo el operativo ejecutado ese día.

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Durante una entrevista con el periodista Javier Negre para RAV Español y Real America's Voice, la dirigente afirmó que la operación la tomó por sorpresa mientras se encontraba en el estado Nueva Esparta, descartando además las versiones que la señalan de haber participado en una negociación con Washington.

Según explicó, estuvo reunida con Nicolás Maduro hasta la noche previa a los hechos y posteriormente viajó a la isla de Margarita. Allí, afirmó, recibió la noticia del ataque contra la capital pocos minutos antes de acostarse.

¿Delcy Rodríguez confirmó un acuerdo con Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro?

La respuesta de Rodríguez fue categórica. La dirigente aseguró que no existió ningún pacto, arreglo o conocimiento previo sobre la operación realizada por Estados Unidos. Frente a los rumores que apuntaban a una supuesta colaboración con Washington, insistió en que "no hubo un arreglo ni ningún conocimiento" y calificó esa versión como contraria a lo que describió como la "verdad histórica" de los hechos.

Además, señaló que las diferencias entre Caracas y Washington actualmente se tramitan mediante canales diplomáticos. En ese contexto, afirmó que mantiene una comunicación directa con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, la cual describió como "franca y respetuosa".

Según indicó, ese diálogo busca avanzar en la resolución de controversias, fortalecer la cooperación y trabajar en asuntos económicos y de relaciones internacionales. También afirmó que se está trabajando para destrabar el regreso de Venezuela al sistema financiero internacional.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre Diosdado Cabello y el futuro político de Venezuela?

Durante la entrevista, Rodríguez también habló sobre el escenario político surgido tras el 3 de enero. Reconoció que asumir el liderazgo del Ejecutivo representó un cambio inesperado en su trayectoria y afirmó que nunca imaginó tener la responsabilidad de conducir el proceso de reinicio de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Estados Unidos.

Respecto a Diosdado Cabello, aseguró que es "una persona fundamental de este momento de cambio". Asimismo, al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial, respondió que todavía no sabe si participará en unas futuras elecciones y reiteró que su vida cambió completamente después de los acontecimientos del 3 de enero.

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