La demanda por tardanza en desclasificación de archivos sobre muerte de John F. Kennedy

La Fundación Mary Ferrell tiene el archivo más grande de información sobre el asesinato de John F. Kennedy en 1963. Una demanda federal se presentó en contra del presidente Joe Biden y los Archivos Nacionales exigiendo divulgar todo el material clasificado sobre el asesinato del expresidente en Dallas.

El vicepresidente de Mary Ferrel y experto en la CIA afirmó que “ya es hora de que el gobierno obedezca el espíritu y la letra de la ley. Se trata de nuestra historia y de nuestro derecho a conocerla”.

Esta demanda se dio después de que el presidente pospuso la publicación del archivo que contiene 16.000 documentos que pertenecer a la Ley de Recogida de Registros del Asesinato del Presidente John F. Kennedy. Parte de los documentos fueron compartidos por el Congreso de Estados Unidos, pero aún hay muchas preguntas sin resolver.

De acuerdo con NBC News, la Fundación Mary Ferrel expresó preocupación por el avance de la publicación de estos documentos, pues ya ha pasado un año desde que el presidente anunció retrasos en la operación por la pandemia.

Pres. Biden and the National Archives are being sued for postponing the release of roughly 15,000 documents concerning former president John F. Kennedy's murder. https://t.co/b4pz8MFCA3