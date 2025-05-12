Deportista murió en el gimnasio: una barra cayó sobre su pecho y el video estremece

La rutina diaria en un gimnasio de Olinda, Brasil, terminó convertida en una tragedia que impactó a miles de usuarios en redes sociales.

En esta región, un hombre de 55 años murió haciendo ejercicio al recibir un fuerte golpe en el pecho con una barra de pesas.

Las imágenes del momento, captadas por una cámara de seguridad, se viralizaron rápidamente y generaron un amplio debate sobre la supervisión en espacios deportivos.

¿Cómo ocurrió el accidente con la barra de pesas en Brasil?

De acuerdo con el reporte inicial, la víctima fue identificada como Ronald José Salvador Montenegro, quien se encontraba entrenando en la RW Academia, ubicada en la zona de Jardim Atlântico.

Durante una serie de press de banca, la barra que sostenía perdió estabilidad y cayó de manera brusca sobre su pecho.

Aunque el hombre logró incorporarse segundos después, se desplomó casi de inmediato. Personal del gimnasio actuó rápidamente y lo trasladó a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Río Doce, donde los médicos confirmaron que no pudieron salvarle la vida. La Policía Civil clasificó el caso como muerte accidental.

Especialistas consultados explicaron que un agarre incorrecto o la ausencia de supervisión técnica pueden aumentar el riesgo en ejercicios de levantamiento libre.

De hecho, en el video se observa que Ronald realiza una serie previa sin acompañamiento directo de un entrenador, algo que sus familiares cuestionaron al considerar que este tipo de máquinas requiere asistencia permanente.

Muerte en un gimnasio en Brasil

Un allegado, que solicitó reserva de identidad, aseguró que Ronald era una persona activa, saludable y constante en su entrenamiento físico. No obstante, lamentó que en el momento del incidente no contara con la orientación profesional adecuada.

La familia también pidió claridad sobre los procedimientos de emergencia que se aplicaron y señaló que solo el informe de la autopsia permitirá conocer con exactitud las causas del fallecimiento.

Ronald, padre de dos hijos y reconocido por su labor cultural en Olinda, dejó un vacío en su comunidad y un fuerte llamado de atención sobre la seguridad en los gimnasios.

La tragedia continúa generando reflexiones entre deportistas y entrenadores sobre la importancia de la supervisión, la prevención y la correcta ejecución de ejercicios de fuerza.