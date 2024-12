Preso político Jesús Rafael Álvarez fallece en Venezuela: denuncian negligencia médica

Desde Venezuela llega una denuncia que refleja la crítica situación de los derechos humanos en el país. Jesús Rafael Álvarez, un preso político recluido en el penal de Tocuyito, falleció recientemente, según informaron sus familiares.

La causa exacta y la fecha de su muerte aún no han sido esclarecidas, pero se señala que la falta de atención médica oportuna habría agravado su estado de salud, lo que terminó en este trágico desenlace.

Familiares exigen justicia y la entrega del cuerpo

La familia de Álvarez exige respuestas claras y la entrega inmediata del cuerpo. Según declaraciones de un familiar, la noticia de su muerte llegó de forma inesperada: “A las diez y tanto de la noche me enteré que mi papá falleció. Nadie me avisó nada, solo me informaron que lo trasladaron al hospital central, a la morgue”.

El familiar expresó su dolor por no haber recibido a Jesús Rafael Álvarez en libertad, como era su deseo: “Vine con el fin de que me entregaran a mi padre en libertad, pero ahora me lo llevo fallecido, no como quería”.

Denuncias internacionales por la situación en las cárceles venezolanas

Este caso pone nuevamente en evidencia las graves condiciones de los presos políticos en Venezuela, quienes enfrentan no solo detención arbitraria, sino también negligencia médica y tratos inhumanos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente el deterioro de las condiciones carcelarias en el país y la falta de acceso a atención médica adecuada para los detenidos.

La muerte de Jesús Rafael Álvarez resalta la necesidad urgente de justicia y medidas internacionales que garanticen el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Este nuevo caso refuerza las peticiones de familiares y activistas que exigen no solo respuestas, sino también un cambio en el trato hacia los detenidos políticos en el país.