¿Cómo funcionará la extracción de petróleo en Venezuela a partir de ahora? Esto dice el Departamento de Energía de los EE. UU.

A cinco días de la operación que permitió la captura del número uno del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, CILIA Flores, en Caracas, el Departamento de Energía de los Estados Unidos emitió un documento en el que explica cómo será el proceso de extracción de petróleo en Venezuela a partir de ahora.

Según el texto, su objetivo no es otro que vender el crudo venezolano en el mercado global. Los ingresos de las ventas realizadas serán ingresados en una cuenta en los Estados Unidos y sus fondos serán utilizados para reconstruir la red eléctrica e infraestructura petrolera de Venezuela, en un momento en el que ambas se encuentran deterioradas.

La estrategia del Departamento de Energía sugiere que la reconstrucción de la red eléctrica venezolana es indispensable para reactivar Pdvsa y estabilizar el suministro energético regional. Venezuela es el país con mayor número de reservas de crudo en el mundo, llegando a los 303.000 barriles, pero, en los últimos años, su producción ha venido disminuyendo.

En la década de los ochenta producía tres millones de barriles de petróleo, cada día. Sin embargo, en la actualidad, apenas llega a un millón; lo que, en parte, se debería a las condiciones de su infraestructura.

¿Qué fases contempla la estrategia del Departamento de Energía para devolver a Venezuela “a sus días de gloria”?

El plan, de acuerdo con el documento, incluye en un primer momento un diagnóstico técnico; seguido de la inversión y compra de equipos nuevos y, finalmente, su operación y mantenimiento.

Una vez se garantice el suministro de energía que el país necesita, los Estados Unidos activarían la recuperación petrolera autorizando equipos, servicios y el envío de crudo ligero.

Pero no es todo, en las últimas horas el presidente Donald Trump dio a conocer a través de su perfil en la red Truth Social qué pasará con los dineros que obtengan de la venta del petróleo venezolano:

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en los Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para los Estados Unidos”.