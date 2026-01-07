CANAL RCN
Internacional

Petrolera estatal de Venezuela confirmó diálogos con EE. UU. para reactivar la venta de petróleo

El cambio se da tras la intervención militar que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Foto: AFP

Valentina Bernal

enero 07 de 2026
02:56 p. m.
Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), la empresa estatal encargada de la explotación de crudo en el país, confirmó que actualmente se encuentra en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial fechado el 7 de enero de 2026.

Este anuncio llega justo después de que las fuerzas estadounidenses emprendieran una intervención militar en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

¿Qué pasará con el petróleo de Venezuela?

En su breve pronunciamiento, PDVSA explicó que las conversaciones se desarrollan dentro del marco de las relaciones comerciales existentes entre Venezuela y Estados Unidos, y que están basadas en esquemas similares a los que mantiene con otras compañías internacionales, como Chevron.

La estatal también aseguró que el proceso es una transacción estrictamente comercial, guiada por criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.

El anuncio no detalla los volúmenes exactos de crudo que podrían venderse ni los plazos bajo los cuales se efectuaría la entrega del petróleo. Sin embargo, fuentes relacionadas con la administración estadounidense han señalado que el país norteamericano espera recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, lo que implicaría un movimiento de crudo por un valor cercano a los 2 mil millones de dólares.

¿Por qué PDVSA está negociando con Estados Unidos?

Estas negociaciones se dan en medio de un proceso más amplio en el cual el gobierno de Estados Unidos ha indicado que planea controlar la venta del petróleo venezolano de manera indefinida, integrándolo en el mercado energético estadounidense de forma directa, tras el operativo que condujo a la caída de Maduro.

La transacción, según el anuncio oficial de PDVSA, se desarrolla bajo condiciones similares a las pactadas con socios internacionales y se fundamenta en el objetivo de impulsar el desarrollo nacional y contribuir a la estabilidad energética global.

Además, la empresa afirmó su intención de continuar construyendo alianzas que fortalezcan la posición de Venezuela en el mercado energético mundial.

Este contexto de negociaciones también coincide con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y su administración, que han defendido públicamente la integración del crudo venezolano al sistema energético estadounidense y han señalado que parte de los ingresos generados por esas ventas podrían utilizarse en beneficio tanto de Venezuela como de Estados Unidos.

