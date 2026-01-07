Estados Unidos reveló los tres pasos para la transición en Venezuela

Tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras capturar al presidente Nicolás Maduro.

"No estamos improvisando. Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", dijo Rubio.

Aseguró que están avanzando de forma positiva. "En definitiva, ya existe un proceso en marcha que nos permite un gran control e influencia sobre lo que hacen y pueden hacer esas autoridades interinas"

¿Cuáles son las tres fases para la transición en Venezuela?

Marco Rubio afirmó que comenzará con la estabilización, seguido de la supervisión y finalmente una transición.

1. Estabilización

El secretario de Estado indicó que lo primero es estabilizar al país y que no haya caos. Aseguró que tienen forma de hacer presión con la cuarentena petrolera.

"Ellos tienen petróleo que está atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y porque está sancionado. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado, a precios de mercado, no con los descuentos que estaba recibiendo Venezuela. Ese dinero será manejado de tal manera que controlemos cómo se distribuye, de una forma que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen".

2. Recuperación

La segunda fase es asegurar que las empresas tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa. Además, crear un proceso de reconciliación.

“Consiste en asegurar que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa y, al mismo tiempo, comenzar a crear un proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela, para que las fuerzas de oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o traídas de regreso al país, y empezar a reconstruir la sociedad civil”.

3. La transición

Sobre esta fase, Marco Rubio no reveló detalles de la forma en la que se llevará a cabo. Dijo que parte de esto se superpondrá.

“Ya les he descrito todo esto con gran detalle. Tendremos más detalles en los próximos días. Pero sentimos que estamos avanzando de una manera muy positiva”.