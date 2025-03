Deportaron a influencer venezolano que promovía delitos en EE.UU.: así lo recibieron en su país

Este 28 de marzo, llegó a Venezuela un nuevo avión con ciudadanos de ese país deportados desde Estados Unidos tras las políticas migratorias de Donald Trump, en donde también llegó un mal llamado influencer que era señalado por promover conductas delictivas en suelo norteamericano.

Este hombre llamado Leonel Moreno, conocido en redes sociales como 'Leito Oficial', fue protagonista de varios videos que se viralizaron en TikTok, en donde compartía sus acciones en Estados Unidos, las cuales eran ilegales.

El 'tiktoker' de 27 años ingresó a Estados Unidos el 23 de abril de 2022, por medio de la frontera sur en Eagle Pass, Texas. Posteriormente, fue arrestado en marzo de 2024 en Columbus, Ohio; tras ausentarse de las citas que le exigió el ICE. Aunque fue liberado, el incumplimiento de sus obligaciones migratorias causó una segunda detención.

Invitar a invadir casas: la polémica invitación de 'Leito'

Uno de los videos más virales de esta persona, quien en TikTok contaba con cerca de medio millón de seguidores, invitaba a gente a que se metieran a casas que estaban desocupadas, asegurando que de esta manera se podrían expropiar.

"He pensado en invadir una casa en Estados Unidos. Me enteré de que hay una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. (...) Aquí, en EE.UU., también se aplica la de invasión de terrenos", dijo en su momento.

En otro video que fue viral y que generó rechazo de venezolanos por el mundo, era donde 'Leito' aseguraba que pedir dinero en los semáforos era la alternativa para conseguir dinero fácil, mostrando la cantidad que ganaba por medio de la mendicidad.

Así fue recibido por el régimen de Nicolás Maduro

Moreno llegó en un vuelo junto con otros 177 venezolanos, a quienes recibieron en un aeropuerto en donde el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dio detalles sobre estos casos, asegurando que eran ciudadanos "perseguidos por Estados Unidos".

En el caso puntual de 'Leito', se le consultó a Cabello para confirmar que efectivamente llegó, a lo que manifestó que esta persona venía con medidas de seguridad especiales, lo cual había molestado a los demás deportados.

"Lo que ocurre con ese caballero es que mucha gente estaba disgustada, porque su campaña fue para que los venezolanos fuesen señalados en el mundo de ser delincuentes. Muchos de los que estaban ahí venían bravos", dijo Cabello.