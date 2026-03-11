Mintransporte de España renuncia al cargo tras el accidente ferroviario de Urda

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión, casi una semana después del accidente ferroviario ocurrido cerca de la localidad de Urda, en el centro del país, que dejó al menos 69 personas fallecidas.

La renuncia se produce en medio de una fuerte presión política y social por el que constituye el segundo grave siniestro ferroviario registrado en España en lo que va del año.

Durante una extensa comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados, Puente informó que no solo abandonará el Ministerio de Transportes, sino que también renunciará a formar parte de las listas electorales para los comicios previstos para el próximo 29 de noviembre.

La decisión marca un giro respecto a sus declaraciones previas, en las que había descartado dejar el cargo pese a las exigencias de la oposición.

"Una cuestión de dignidad política"

En su intervención, el funcionario defendió que su salida responde a una responsabilidad política más allá de cualquier posible implicación directa en los accidentes ferroviarios.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, afirmó.

Puente, considerado uno de los colaboradores más cercanos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró además que había tomado la decisión de abandonar el cargo desde los primeros momentos posteriores al accidente de Urda, al conocer la magnitud de la tragedia.

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Dos accidentes ferroviarios en menos de un año

La renuncia de Puente llega tras una serie de cuestionamientos por la gestión de la seguridad ferroviaria en España. El ministro también estaba al frente de la cartera cuando, el pasado 18 de enero, dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Adamuz, en Andalucía, accidente que dejó 46 personas muertas.

Horas antes de anunciar su dimisión, Puente participó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde presentó un plan extraordinario para reforzar la seguridad en la red de alta velocidad del país.

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El paquete de medidas incluye acciones destinadas a prevenir nuevos accidentes, así como ayudas para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida la semana pasada.

La salida del ministro abre ahora un nuevo escenario político para el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente ferroviario que conmocionó a España.