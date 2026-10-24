Protestas en Francia: detienen a 135 personas con objetos que estarían usando como armas
La policía francesa detuvo a manifestantes que habían sido convocados por los sindicatos, estudiantes y chalecos amarillos.
AFP
07:54 a. m.
En las últimas horas, la policía francesa detuvo a 135 personas al margen de las protestas convocadas por chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez.
El ministro indicó que algunas de esas detenciones estuvieron relacionadas con la confiscación de objetos contundentes y susceptibles de ser usados como armas.
Por el momento, no ha habido incidentes importantes, dijo también el ministro, una semana después de los saqueos e incendios ocurridos durante las manifestaciones, y que conmocionaron al país.
En esta ocasión, las autoridades francesas desplegaron a 70.000 efectivos para intentar evitar desórdenes.
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