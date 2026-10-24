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Protestas en Francia: detienen a 135 personas con objetos que estarían usando como armas

La policía francesa detuvo a manifestantes que habían sido convocados por los sindicatos, estudiantes y chalecos amarillos.

Protestas en Francia: detienen a 135 personas con objetos usados como armas
Foto: AFP

AFP

octubre 24 de 2026
07:54 a. m.
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En las últimas horas, la policía francesa detuvo a 135 personas al margen de las protestas convocadas por chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez.

El ministro indicó que algunas de esas detenciones estuvieron relacionadas con la confiscación de objetos contundentes y susceptibles de ser usados como armas.

Por el momento, no ha habido incidentes importantes, dijo también el ministro, una semana después de los saqueos e incendios ocurridos durante las manifestaciones, y que conmocionaron al país.

En esta ocasión, las autoridades francesas desplegaron a 70.000 efectivos para intentar evitar desórdenes.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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