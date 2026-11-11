León XIV regresa a Perú, el país que lo acogió durante más de 20 años: irá de los Andes a la Amazonía

A sus 71 años y tras haber sido sometido recientemente a una cirugía por cáncer de pulmón, León XIV emprende una exigente travesía que abarca la costa desértica, los Andes y la Amazonía peruana, en el que representa su primera visita al país desde que asumió el liderazgo de la iglesia católica en mayo de 2025.

En Perú, una nación golpeada por la criminalidad y, especialmente, por el flagelo de la extorsión, la presencia del pontífice despierta en los ciudadanos un sentimiento de esperanza.

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La llegada de León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, desde 2015, se produjo el miércoles 11 de noviembre en la base aérea del Callao, próxima a Lima.

La mandataria Keiko Fujimori le dio la bienvenida, antes de reunirse en el Palacio de Gobierno. Pero el despliegue de fe en las calles limeñas comenzó desde muy temprano frente a la basílica María Auxiliadora, ubicada en una transitada avenida de la capital.

¿Qué sigue en la travesía de León XIV por Latinoamérica?

El desembarco en Perú marca el cierre de una intensa gira por Argentina, que terminó en Luján, donde las autoridades locales reportaron la llegada de más de tres millones de personas a la eucaristía que ofreció León XIV.

La expectativa que rodea esta visita responde al peso del catolicismo en la nación, en la que el 67% de las personas profesan esta religión. Además, el sumo pontífice vivió durante más de 20 años en el país, siendo cercano a los sectores empobrecidos y defensores del medio ambiente.

Una vez concluida su agenda en la capital, el recorrido continuará hacia el norte, concretamente a Chiclayo, localidad de 600.000 habitantes que ya luce en su plaza principal unas enormes letras que la identifican como la "ciudad del papa León XIV", en honor a los cerca de ocho años en que los que ejerció como su obispo.

El tramo final llevará al papa hacia el interior del país. Primero ascenderá hasta los 3.400 metros de altitud para visitar Cusco, en plena cordillera de los Andes, y luego se trasladará a la ciudad amazónica de Pucallpa.