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Desde América Latina y el Caribe insisten en que el próximo secretario general de la ONU debe ser de la región

El elegido va a suceder al actual secretario, António Guterres, a partir de 2027. Varios latinos figuran entre los favoritos.

Foto: AFP
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AFP

octubre 28 de 2026
10:20 p. m.
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En un contexto crítico para la diplomacia internacional —marcado por la proliferación de guerras, severos problemas financieros y una fractura interna en el Consejo de Seguridad—, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha unido las voces de sus 33 Estados miembros para reclamar que la jefatura de las Naciones Unidas quede en manos de un representante de la región.

El bloque sostiene que la alternancia geográfica le otorga este derecho, una norma que no siempre se ha cumplido en el organismo internacional. Durante una serie de votaciones sondeo iniciadas en julio, los liderazgos procedentes de América Latina han logrado posicionarse al frente de la contienda.

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Sin embargo, la decisión final se desconoce, debido a la falta de consenso entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido ejercen su poder de veto.

Un sistema renovado y más representativo:

La demanda de los países de la Celca busca definir quién asumirá el mando del organismo multinacional el próximo año, tras la conclusión del mandato del portugués António Guterres, de 77 años.

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Entre la baraja de aspirantes figuran el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi; la costarricense Rebeca Grynspan; la exministra de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, y las diplomáticas ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki.

Al respecto, la diplomática uruguaya Laura Dupuy Lasserre indicó que "ha llegado el momento" de que la Secretaría General recaiga en una figura del continente. La vocera recalcó que encomendar la dirección global a un perfil latinoamericano o caribeño resultará clave para consolidar un orden internacional más representativo, al tiempo que impulsará la renovación institucional de la propia ONU.

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