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Sobrevivientes del choque entre dos trenes de alta velocidad en España reviven lo ocurrido en las vías

El último reporte oficial habla de 68 muertos y 80 heridos. Es el segundo gran accidente registrado en las vías del tren en lo que va del año.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
10:07 p. m.
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España se encuentra de luto tras el choque registrado a primera hora del miércoles 28 de octubre entre dos trenes, de la compañía pública Renfe y la privada Iryo, cerca del municipio de Urda, en la provincia de Toledo.

El último reporte de las autoridades da cuenta de 68 muertos y, al menos, 80 heridos. Aunque el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas, debido a que personal de los organismos de socorro, la Guardia Civil, Bomberos, la Policía y la Unidad Militar de Emergencias se encuentran en la zona, buscando a personas desaparecidas entre los escombros.

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¿Qué se sabe del segundo gran accidente ferroviario registrado en lo que va de 2026?

El registrado sobre las 8:54 a.m., hora local, es el segundo gran accidente ferroviario en España, en lo que va del año. El primero, registrado en Adamuz el 18 de enero, cobró la vida de 46 personas.

Al ser consultado, el ministro de Transportes, Óscar Puente Santiago, dijo que la tragedia es algo inexplicable.

Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que se habría tratado de un error humano, ya que, mientras el tren de Iryo se encontraba estacionado, el centro de control dio vía libre al tren de Renfe para reanudar la marcha.

Fue entonces que se registró el choque, a unos 200 kilómetros por hora, que dejó reducidos a escombros varios vagones y provocó el descarrilamiento de otros tantos.

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Pasajeros reviven la tragedia registrada en las vías del tren:

Rafael Barceló, pasajero del tren de Renfe, se salvó debido a que cambió de vagón para tomarse un café junto a su acompañante:

“Estábamos desayunando, tomando un café, y hemos sentido un impacto muy fuerte. Salimos despedidos por los aires. Yo estoy razonablemente bien, mi compañero está bastante peor. Afortunadamente (el accidente) me ha pillado tomando un café y no en el coche siete, en el que iba sentado. Es el que más víctimas registra, quedó destrozado. He contado por lo menos ocho víctimas en su interior”.

Salvador Ariza, quien también iba en el tren de la empresa pública, recordó el panorama en la zona del accidente: “El vagón, internamente, estaba totalmente destrozado, los asientos arrancados y la mayoría de las personas que iban en dirección a la marcha salieron despedidas”.

Al lugar llegaron los habitantes del sector, antes que los organismos de rescate, y en sus vehículos particulares ayudaron a transportar a los heridos.

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