Nuevo mapa, con dimensiones algo más acertadas, es adoptado por la Organización de Naciones Unidas

Groenlandia dejará de aparentar un tamaño similar al del continente africano y China, Estados Unidos y Rusia no se verán colosales en comparación con el resto de países.

En una decisión histórica que busca corregir una distorsión visual de siglos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por Togo y un bloque de naciones africanas para incentivar el uso global de la proyección cartográfica Equal Earth, un modelo que refleja la superficie terrestre respetando la escala real de los continentes.

RELACIONADO África inicia una campaña para cambiar el mapa mundial y ajustar tamaños

164 países votaron a favor de la iniciativa:

El cambio de paradigma implica dejar atrás la célebre proyección diseñada en el siglo XVI por el geógrafo flamenco Gerardus Mercator. Aunque aquel trazado de 1512 revolucionó la navegación marítima al conservar ángulos exactos, el reto técnico de aplanar una esfera generó una desproporción geográfica: expandió artificialmente las regiones del norte mientras comprimía las zonas cercanas al ecuador.

Como resultado, los países del norte terminaron luciendo desmedidamente grandes en comparación con África, América Latina o el sudeste asiático. La iniciativa promovida por las naciones africanas consiguió un masivo respaldo, con 164 votos a favor y el apoyo clave de los países de la Unión Europea. Frente al consenso casi absoluto, Estados Unidos votó en contra y otras seis delegaciones se abstuvieron de votar.

¿De dónde sale la proyección Equal Earth?

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, destacó la importancia del giro cartográfico, argumentando que utilizar un mapa u potro no transforma el verdadero tamaño de los países, pero subsana una imagen deformada del mundo.

La proyección Equal Earth —creada en 2018 por un colectivo de cartógrafos— reajusta el peso visual del planeta y traza dimensiones algo más acertadas.

El canciller togolés, Robert Dussey, celebró al decisión e indicó que el uso del mapa tiene una carga ideológica. A su juicio, las herramientas cartográficas condicionan la comprensión del mundo y moldean la imaginación de las nuevas generaciones.