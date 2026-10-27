ONU alerta que los gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord en 2025

Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzaron máximos históricos en 2025, una situación que provocará un aumento adicional de las temperaturas globales y cuyos efectos se prolongarán durante décadas e incluso siglos, según advirtió este martes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de Naciones Unidas.

De acuerdo con el 22.º Boletín anual sobre Gases de Efecto Invernadero de la OMM, los niveles de dióxido de carbono (CO2), metano y óxido nitroso registraron cifras sin precedentes, consolidando una tendencia que sigue impulsando el calentamiento del planeta y favoreciendo la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos.

“Un año más, un nuevo récord”, afirmó la secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett, quien advirtió que estos gases están reteniendo una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, lo que incrementa los riesgos para las economías y las sociedades de todo el mundo.

El CO2 sigue siendo el principal impulsor del calentamiento

El informe detalla que en 2025 la concentración atmosférica de dióxido de carbono alcanzó las 426,8 partes por millón (ppm), mientras que el metano llegó a 1.948 partes por mil millones y el óxido nitroso a 339,1 partes por mil millones.

Estas concentraciones representan el 153 %, 267 % y 126 %, respectivamente, de los niveles registrados antes de la era industrial, hacia 1750. La OMM destacó que el CO2 es responsable de aproximadamente el 66 % del efecto de calentamiento causado por los gases de efecto invernadero de larga duración.

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Aunque el incremento anual de CO2 entre 2024 y 2025 fue de 2,8 ppm, por debajo del récord de 3,6 ppm observado entre 2023 y 2024, la cifra continúa superando la tasa media de crecimiento registrada durante la última década.

La responsable científica de la OMM, Oksana Tarasova, explicó que la desaceleración observada en 2025 se relacionó con la recuperación de los sumideros terrestres de carbono y una disminución de las emisiones derivadas de incendios forestales tras el intenso fenómeno de El Niño registrado entre 2023 y 2024.

La ONU advierte nuevos aumentos por combustibles fósiles y El Niño

Pese a la leve moderación en el crecimiento anual del CO2, la OMM prevé que las concentraciones vuelvan a aumentar en 2026 debido a la continua quema de combustibles fósiles y al posible desarrollo de un nuevo episodio fuerte de El Niño, capaz de reducir la capacidad de los ecosistemas terrestres para absorber carbono.

El reporte también subraya la importancia del metano, responsable de cerca del 16 % del calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración. Aunque permanece menos tiempo en la atmósfera que el CO2, una gran parte de sus emisiones está vinculada a actividades humanas como la ganadería, el cultivo de arroz, los vertederos y la quema de biomasa.

Además, la OMM llamó la atención sobre otros gases menos abundantes pero con gran potencial de calentamiento, como el hidrógeno molecular (H2) y el hexafluoruro de azufre (SF6), este último utilizado en redes de distribución eléctrica y cuyas concentraciones han aumentado de forma sostenida durante las últimas tres décadas.

El boletín, publicado semanas antes de la COP31 sobre cambio climático que se celebrará en Antalya, Turquía, entre el 9 y el 20 de noviembre, advierte que las decisiones adoptadas en materia energética y de reducción de emisiones serán determinantes para limitar el impacto del cambio climático en las próximas generaciones.