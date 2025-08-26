CANAL RCN
Internacional

Punto final para banda de ladrones que tenía azotada a famosa ciudad en Estados Unidos

Autoridades en Estados Unidos lograron capturar a una estructura que robaba objetos lujosos. Se conocieron detalles del operativo.

Captura de una persona.
Captura de una persona. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
06:34 p. m.
La Policía de Los Ángeles dio un fuerte golpe contra las bandas que operan en la ciudad. Se logró capturar a miembros de una estructura que estaba detrás de varios robos.

Ocho integrantes de Rich Rollin’ Burglary Crew fueron capturados. Esta banda se dedica a robos costosos, tales como joyas, objetos de lujo, relojes, bolsos y armas. Las autoridades indican que cerca de 100 robos fueron orquestados por estas personas.

Ocho capturados y una persona se entregó

El punto final de la estructura se empezó a efectuar desde la madrugada del 20 de agosto. Los uniformados de la Policía pusieron en marcha varios allanamientos en Los Ángeles, Hawthorne, Inglewood y Carson.

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, chalecos antibalas, joyas, relojes, tarjetas bancarias, identificaciones falsas y demás objetos de alto valor. Además, varios de los capturados presentaban antecedentes.

Robos reportados desde 2022

Los capturados fueron identificados como: Devon Collier, Tyrone Tisby, Frank Tisby, Jeremy Shepard, Jermaine Kimbrough, Michael Lewis y Marquell Lewis. Un par de días después se entregó un noveno miembro: Eric Cannon. También se supo que otros dos integrantes habían sido detenidos anteriormente por otros crímenes: Anthony Leslie y Shawn Quinney.

Según lo informado por la Policía, los crímenes cometidos por Rich Rollin’ Burglary Crew comenzaron en 2022. De igual forma, se supo que su accionar delictivo se centró en la zona oeste de Los Ángeles, puntualmente cerca al aeropuerto.

Si bien hace pocos días se llevó a cabo el operativo, las autoridades mantenían las sospechas desde febrero. En ese momento, la Policía le puso la lupa a un vehículo que estaba implicado en dos robos. El resultado fue el arresto de otros miembros de la banda.

