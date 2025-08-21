CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por tensión con Venezuela

Estados Unidos envió contundente mensaje a sus ciudadanos por situación tensa con Venezuela.

Estados Unidos emitió alerta para que no viajen a Venezuela
Fotos: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:49 p. m.
El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó un mensaje contundente y de máxima prioridad a sus ciudadanos.

En medio de un clima de creciente tensión política y la reciente movilización de buques militares en la región caribeña, la Oficina Externa para Venezuela reiteró su llamado a la precaución, elevando la advertencia de viaje al nivel 4, el más alto de su sistema.

Esta recomendación, que aconseja categóricamente no viajar a Venezuela, se basa en un análisis detallado de los múltiples y severos riesgos que enfrentan los extranjeros en el país sudamericano, desde la seguridad personal hasta la falta de garantías legales y consulares.

Estados Unidos advierte no viajar a Venezuela a sus ciudadanos

La lista de peligros enumerados por el gobierno estadounidense es alarmante: detenciones ilegales, riesgo de tortura durante la reclusión, la amenaza constante de secuestro y actos de terrorismo.

A esto se suman los altos índices de delincuencia violenta y los disturbios civiles que persisten en diversas zonas.

La advertencia también hace referencia a las prácticas policiales injustas que pueden afectar a los visitantes. Esta combinación de factores crea un entorno extremadamente volátil y peligroso para cualquier persona que no sea residente del país.

Advertencia de viaje de Estados Unidos a Venezuela se mantiene en el nivel más alto

A la ya compleja situación de seguridad, se suman las declaraciones de altos funcionarios del gobierno venezolano que han elevado la tensión. Un líder de la Asamblea Nacional advirtió que cualquier extranjero que ingrese al país de manera ilegal “será tratado como enemigo de la patria”

Estas palabras añaden un componente de riesgo político que refuerza la postura estadounidense.

Todos estos elementos se combinan para justificar la seria recomendación de no viajar a Venezuela, un consejo que busca proteger la integridad de los viajeros ante un panorama de inestabilidad sin precedentes.

