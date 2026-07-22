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¿Nicolás Maduro podría ser condenado a cadena perpetua? Esto se sabe

Juicio contra Nicolás Maduro toma rumbo: la Fiscalía ya fijó una fecha clave.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
11:30 a. m.
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Nicolás Maduro enfrenta uno de los procesos judiciales más importantes de su historia. Previo a la audiencia de este miércoles 22 de julio, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que su juicio por narcoterrorismo y narcotráfico comience en junio de 2027, mientras mantiene abierta la posibilidad de solicitar una condena de cadena perpetua.

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El caso también involucra a su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera del avance del proceso penal en Estados Unidos.

¿Por qué Nicolás Maduro podría recibir cadena perpetua?

Las autoridades estadounidenses acusan a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Según la acusación, Maduro habría utilizado su posición de poder para facilitar el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en alianza con organizaciones criminales, obteniendo beneficios personales dentro de esa presunta estructura.

La Fiscalía sostiene que la gravedad de los cargos permitiría solicitar la pena máxima contemplada por la legislación estadounidense: cadena perpetua.

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Desde su captura en Caracas, ambos permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn, donde comparecieron ante la justicia y se declararon inocentes. En sus intervenciones judiciales, aseguraron que fueron víctimas de un secuestro por parte de Estados Unidos y rechazaron todas las acusaciones.

¿Qué se sabe del juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio inicie en junio de 2027, aunque antes deberán cumplirse varias etapas procesales.

La defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre de este año, mientras que el Gobierno estadounidense entregaría gran parte de las pruebas clasificadas durante noviembre.

Uno de los puntos que también ha generado discusión es la financiación de la defensa. Los abogados de Maduro solicitaron utilizar recursos del Estado venezolano para cubrir los costos legales, pero la Fiscalía se opuso al considerar que esos fondos permanecen bloqueados por las sanciones impuestas por Washington.

El proceso es seguido de cerca por la comunidad internacional debido al perfil político del acusado y a las implicaciones diplomáticas que podría tener un eventual fallo.

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Aunque todavía no existe una sentencia y el juicio apenas avanza hacia su fase central, la posibilidad de una condena de cadena perpetua mantiene el caso de Nicolás Maduro entre los más relevantes del sistema judicial estadounidense.

La audiencia de este miércoles 22 de julio será clave para definir el cronograma que marcará el rumbo del proceso durante los próximos meses.

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