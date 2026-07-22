“Esto fue una extracción, básicamente un secuestro”: penalista sobre juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por narcotráfico fue fijada para el 1 de junio de 2027.

El exmandatario, capturado en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, enfrenta cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas. Su esposa, Cilia Flores, está procesada por tres delitos similares. Ambos niegan los hechos.

Minutos antes de iniciarse la audiencia preparatoria de este miércoles, el penalista federal y exdiplomático estadounidense Raymond Colón anticipó que la diligencia sería “bastante breve” y que la defensa insistiría en que “no deberían haberle puesto estos cargos porque es un presidente de un país soberano”.

Argumentos de la defensa y límites de la inmunidad

Colón señaló que la defensa alegará que la captura de Maduro fue “una extracción, básicamente un secuestro”, y no una extradición formal. Sin embargo, advirtió que “eso no le va a importar al tribunal”, pues la jurisprudencia estadounidense ha establecido que los extranjeros no gozan de las protecciones de la Cuarta Enmienda cuando son procesados en territorio norteamericano.

El jurista explicó que la inmunidad presidencial no será aceptada como argumento: “Imagínate si cualquier individuo que es presidente puede escaparse a la condena de cárcel simplemente porque es presidente. Eso no ha sido aceptado en la jurisprudencia norteamericana”.

Cargos y posibles condenas

De acuerdo con Colón, Maduro y Flores enfrentan acusaciones de “conspiración de traficar, conspiración en alta mar, posesión y uso de ametralladoras”. La condena máxima sería “cadena perpetua más 30 años”, mientras que la mínima rondaría los 30 años de prisión, lo que en la práctica equivaldría a una pena perpetua para ambos.

El abogado aseguró que existen pruebas de inteligencia y testigos que vinculan al exmandatario con operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos, utilizando rutas por Honduras, Guatemala y México. “Van a haber agentes que van a declarar que tienen conocimiento del narcotráfico de Venezuela”, afirmó.

Impacto político en Venezuela

Aunque la defensa insiste en que la captura fue ilegal bajo tratados internacionales, Colón subrayó que “lamentablemente se va a aplicar solamente la jurisprudencia norteamericana sin darle ningún peso a los tratados con otros países”.

Sobre los efectos políticos en Venezuela, advirtió que el proceso judicial contra Maduro podría tener repercusiones en el poder interno, aunque figuras como Delcy Rodríguez se mantienen firmes en el control del régimen.