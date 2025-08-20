CANAL RCN
Internacional

Detienen a 13 personas por el asesinato de dos funcionarios en Ciudad de México

Las víctimas, asesores de la alcaldesa Clara Brugada, fueron atacadas a plena luz del día en un hecho que conmocionó a la opinión pública.

Colombianos capturados en Estados Unidos.
Colombianos capturados en Estados Unidos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
08:06 p. m.
Las autoridades de Ciudad de México confirmaron este miércoles la captura de trece personas presuntamente vinculadas con el asesinato de dos colaboradores cercanos de la alcaldesa Clara Brugada, ocurrido el pasado 20 de mayo en una concurrida avenida del sur de la capital.

Capturan en México a presuntos implicados en un asesinato

Las víctimas, Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de la mandataria local, fueron atacadas a plena luz del día en un hecho que conmocionó a la opinión pública.

De acuerdo con Brugada, entre los detenidos se encuentran tres personas señaladas como participantes directos en el atentado, además de otros individuos implicados en la logística del crimen.

El operativo, desarrollado durante la madrugada, contó con la participación conjunta de autoridades locales, federales y elementos del Ejército. Sin embargo, el móvil del ataque aún no ha sido establecido oficialmente.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Pública capitalino, advirtió que las hipótesis se mantienen bajo reserva debido a la confidencialidad de la investigación, aunque confirmó que existen varias líneas abiertas.

Por su parte, la fiscal de la ciudad, Bertha Alcalde Luján, reveló que Guzmán y Muñoz fueron vigilados en los días previos al atentado, lo que demostraría que el crimen fue planeado con antelación y de manera organizada.

La funcionaria precisó que hasta el momento los esfuerzos se han centrado en identificar a los responsables materiales y a quienes coordinaron la operación logística, aunque aún resta dar con el autor de los disparos y con los autores intelectuales.

Capturaron a 13 personas implicadas en el asesinato de dos funcionarios de Ciudad de México

El caso ha generado reacciones internacionales. El gobierno de Estados Unidos señaló que este ataque refleja el poder de las estructuras del narcotráfico en México.

Cabe recordar que, en junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública federal y en ese entonces jefe de la policía capitalina, sobrevivió a un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que participaron cerca de 30 sicarios.

La investigación por el doble homicidio sigue en curso y las autoridades aseguran que continuarán los esfuerzos para esclarecer plenamente el crimen y llevar ante la justicia a todos los responsables.

