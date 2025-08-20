CANAL RCN
Internacional

Hallaron seis cabezas humanas en una carretera del centro de México: esto se sabe

En otra zona, también se reportó el hallazgo de más partes humanas.

Cabezas en México
Foto: AFP

AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
09:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía de Tlaxcala confirmó el hallazgo de seis cabezas humanas en una carretera del centro del país, más específicamente en la que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala.

¿Qué se sabe de las seis cabezas humanas halladas en una carretera de México?

El caso se conoció cuando automovilistas que transitaban por la carretera dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el lugar.

Víctimas de la masacre en El Colegio tenían antecedentes criminales: revelan nuevos detalles
RELACIONADO

Víctimas de la masacre en El Colegio tenían antecedentes criminales: revelan nuevos detalles

Al acudir al sitio, agentes confirmaron que se trataba de seis cabezas humanas, todas pertenecientes a hombres.

La Fiscalía de Tlaxcala informó a través de sus redes sociales que ya se abrió un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

¿Quiénes fueron los responsables de dejar los restos humanos ahí?

De acuerdo con varios reportes, en el sitio también fue hallado un panfleto que atribuía la autoría de las decapitaciones a un enfrentamiento entre bandas que se disputan el control del robo de gas.

Barras bravas del Junior casi matan a empresario: lo apuñalaron y dejaron inconsciente en Barranquilla
RELACIONADO

Barras bravas del Junior casi matan a empresario: lo apuñalaron y dejaron inconsciente en Barranquilla

Este delito, conocido en México como “huachicoleo”, ha sido identificado como una de las principales fuentes de ingresos ilegales para organizaciones criminales en Puebla y Tlaxcala.

Cabe mencionar que, en ambos estados se ha registrado la presencia de grupos que operan en el tráfico de drogas y combustibles, pero hasta ahora no se habían presentado hechos de esa magnitud.

Se reportó el hallazgo de más partes humanas en otra zona

En paralelo, el mismo día, la Policía reportó en Colima el descubrimiento de un cráneo y otros restos humanos en la ciudad, situación que también se encuentra bajo investigación.

Asimismo, apenas el 30 de junio, en una carretera de Sinaloa, fueron localizados 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados, y en marzo de 2022, seis cabezas y más restos humanos fueron abandonados sobre el techo de un vehículo en la avenida principal de Chilapa, Guerrero.

VIDEO | Ambulancia fue atacada a balazos por sicarios en Ricaurte: su ocupante falleció
RELACIONADO

VIDEO | Ambulancia fue atacada a balazos por sicarios en Ricaurte: su ocupante falleció

Además, el pasado sábado, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció el hallazgo de una posible fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque, donde encontraron restos de al menos nueve personas. Los cuerpos estaban amarrados con cuerdas y cintas de embalaje.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Denuncian que un francés lleva dos meses detenido “sin motivo” en Venezuela

Artistas

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

Venezuela

Cartel de los Soles de Nicolás Maduro es el blanco de los buques de EE. UU. que rodean Venezuela

Otras Noticias

Barranquilla

Video | Integrantes de Los Costeños habrían robado cerca de 1.000 millones de una joyería en Barranquilla

Cinco miembros de la banda fueron capturados en retenes de la Policía. Habrían intentado camuflar las joyas en el tablero de sus vehículos de escape.

Finanzas personales

Tome nota: tiempo en el que una deuda por tarjeta de crédito se prescribe en Colombia

Conozca el tiempo que tienen estas deudas para eliminarse.

Atlético Nacional

Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional, rompió el silencio tras la expulsión de Edwin Cardona vs. São Paulo

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal