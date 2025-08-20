Hallaron seis cabezas humanas en una carretera del centro de México: esto se sabe

La Fiscalía de Tlaxcala confirmó el hallazgo de seis cabezas humanas en una carretera del centro del país, más específicamente en la que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala.

¿Qué se sabe de las seis cabezas humanas halladas en una carretera de México?

El caso se conoció cuando automovilistas que transitaban por la carretera dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de restos humanos en el lugar.

Al acudir al sitio, agentes confirmaron que se trataba de seis cabezas humanas, todas pertenecientes a hombres.

La Fiscalía de Tlaxcala informó a través de sus redes sociales que ya se abrió un proceso de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

¿Quiénes fueron los responsables de dejar los restos humanos ahí?

De acuerdo con varios reportes, en el sitio también fue hallado un panfleto que atribuía la autoría de las decapitaciones a un enfrentamiento entre bandas que se disputan el control del robo de gas.

Este delito, conocido en México como “huachicoleo”, ha sido identificado como una de las principales fuentes de ingresos ilegales para organizaciones criminales en Puebla y Tlaxcala.

Cabe mencionar que, en ambos estados se ha registrado la presencia de grupos que operan en el tráfico de drogas y combustibles, pero hasta ahora no se habían presentado hechos de esa magnitud.

Se reportó el hallazgo de más partes humanas en otra zona

En paralelo, el mismo día, la Policía reportó en Colima el descubrimiento de un cráneo y otros restos humanos en la ciudad, situación que también se encuentra bajo investigación.

Asimismo, apenas el 30 de junio, en una carretera de Sinaloa, fueron localizados 20 cadáveres, cinco de ellos decapitados, y en marzo de 2022, seis cabezas y más restos humanos fueron abandonados sobre el techo de un vehículo en la avenida principal de Chilapa, Guerrero.

Además, el pasado sábado, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció el hallazgo de una posible fosa clandestina en un cementerio de Tlaquepaque, donde encontraron restos de al menos nueve personas. Los cuerpos estaban amarrados con cuerdas y cintas de embalaje.