Trump mandó a pintar el muro de la frontera con México de negro: esta sería la razón

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría encontrado la manera de reforzar el muro que se construye en la frontera con México y prometió a sus votantes en campaña, a las elecciones del 2016.

Así lo indicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al dar a conocer, desde Santa Teresa, Nuevo México, que pintarán de color todo el muro de la frontera sur.

Al sumarse a las labores de pintura, explicó que fue un pedido especial del mandatario para disminuir los intentos de entrada irregular al país y promover el cumplimiento de la Ley:

“Hoy vamos a pintarla de negro. Esto es, específicamente, a petición del presidente, quien comprende que en las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y hará que sea aún más difícil para las personas escalarlo”.

Trump sugiere que, al pasar de cobre a negro, el muro será imposible de escalar:

Con un promedio de 38°C (100°F), que puede incrementarse en la temporada de verano, el presidente Trump sugiere que el muro, que pasa por el desierto de Sonora, será imposible de escalar.

Afirmación que fue celebrada por la secretaria Noem, al presentarse en la barda que, según dijo, “es alta, profunda en el suelo y ahora más difícil de escalar”.

La funcionaria señaló que "que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Y estamos muy agradecidos de tener un presidente que entiende eso y que comprende que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país".

El muro seguirá siendo pintado mientras avanza su construcción:

Con el paquete de financiamiento que el Congreso de los Estados Unidos aprobó por 46.000 millones de dólares para cumplir con la política de “frontera segura”, el muro avanza media milla, cada día. Un esfuerzo al que se suman los trabajos de pintura para que alcance una mayor temperatura bajo el sol y sea “imposible” escalarlo:

“Vamos a pintar de negro todo el muro de la frontera sur para desalentar a las personas de entrar ilegalmente a nuestro país, de quebrantar nuestras leyes federales y asegurarnos de que respeten y vengan a los Estados Unidos de la manera correcta, para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos y perseguir el sueño americano”, precisó la secretaria Noem.