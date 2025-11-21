Extraditan desde Francia a presunto responsable del asesinato y desaparición de sacerdote en Pereira

La Policía Nacional confirmó la captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Julián Eduardo Gómez Cifuentes, extraditado desde Francia y requerido por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada.

La operación fue coordinada por el Gaula de la Policía, Interpol, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación.

RELACIONADO Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

El caso se remonta al 25 de abril de 2024, cuando se reportó la desaparición del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia María Auxiliadora en Pereira. Ese día, el religioso salió en su vehículo para encontrarse con Gómez, con quien tenía pactada una cita relacionada con la venta de un automóvil. Desde entonces se perdió todo contacto con él.

La huida a Francia y la captura internacional

Al día siguiente, el vehículo del sacerdote fue hallado en un parqueadero de Biterbo, Caldas, con rastros de sangre e impactos de bala, lo que activó de inmediato las labores investigativas. Tres días después, el principal sospechoso huyó hacia Francia para evadir a las autoridades.

RELACIONADO Implicada en el magnicidio de Miguel Uribe casi logra cometer otro atentado en Bogotá

En menos de 48 horas ya se había emitido una orden de captura por desaparición forzada y se tramitó una circular roja de Interpol, que se hizo efectiva en París el 30 de abril de 2024.

Meses más tarde, un fiscal especializado y un investigador del Gaula viajaron a Francia, donde Gómez reconoció su participación en el homicidio y entregó información clave sobre la ubicación del cuerpo.

Hallazgo del cuerpo y extradición a Colombia

El pasado 20 de septiembre de 2024 los restos del sacerdote fueron hallados en zona rural de Veralcázar, Caldas. Tras un proceso de cooperación judicial entre Colombia y Francia, este jueves 20 de noviembre se concretó la extradición y captura de Gómez Cifuentes en Bogotá.

“La Policía Nacional, a través del Gaula y en coordinación con Interpol, Migración Colombia y Fiscalía General de la Nación, logró materializar la captura (…) Este caso demuestra la fortaleza investigativa del Gaula”, señaló el reporte oficial.