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Diosdado Cabello le baja el pulgar a elecciones en Venezuela: "Las piden por la ausencia de Maduro"

El ministro del Interior de Venezuela y quien fue la mano derecha de Nicolás Maduro, desestimó la posibilidad de convocar a unas nuevas elecciones.

Diosdado Cabello ministro del Interior
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 14 de 2026
06:33 a. m.
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Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de las autoridades de Estados Unidos, uno de los temas que ha movido la agenda internacional ha sido el de la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones en Venezuela, situación que ha considerado el gobierno Trump.

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De momento, la administración estadounidense validó que Delcy Rodríguez quedara como presidenta encargada al ser la vicepresidenta en el régimen chavista. Sin embargo, todavía no hay una fecha definida ni estimaciones claras sobre la celebración de nuevos comicios.

Diosdado Cabello desestimó elecciones en Venezuela

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien al ser uno de los aliados de Maduro es otro de los objetivos que tiene en la mira la justicia estadounidense, le 'bajó el pulgar' a llevar a cabo nuevas elecciones, alegando por la ausencia del líder del régimen.

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Ahora piden elecciones porque hay ausencia absoluta del presidente Nicolás Maduro. Bueno, ustedes nos decían que Nicolás Maduro no ganó y cómo es que ahora piden ausencia absoluta de alguien que no ganó.

Según Cabello, la oposición quiere celebrar elecciones por perder en 2024. "Aquí está demostrado que las elecciones no son la solución porque cada vez que pierden ellos una elección entran en la fase de conspiración, de violencia".

La polémica por las elecciones presidenciales en Venezuela

En 2024, Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones mediante un cuestionado proceso electoral, donde el CNE no permitió llevar a cabo las auditorías post-electorales, situación que fue calificada a nivel internacional como un fraude.

De acuerdo a lo revelado por la líder opositora, María Corina Machado, es que el ganador de estas elecciones habría sido Edmundo González Urrutia con un 70% de los votos, con las actas electorales que disponían.

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