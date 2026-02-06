CANAL RCN
Internacional

Directora de seguridad de la NFL descarta operativos de ICE durante el Super Bowl

La jefa de seguridad aseguró que no se prevén operaciones por parte de ICE durante el próximo evento deportivo en California.

Foto: AFP y Captura Pantalla NFL
Foto: AFP y Captura Pantalla NFL

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
12:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay gran expectativa entre millones de fanáticos del Super Bowl, considerado como el evento deportivo más famoso en Estados Unidos en el que se enfrentan los finalistas de la National Football League.

Más que un partido, el Super Bowl es considerado como todo un acontecimiento cultural que genera un entretenimiento masivo por su contundencia deportiva, el mediático show de medio tiempo y la gran cantidad de comerciales de alto costo.

No obstante, para esta nueva oportunidad, la nueva edición, que será celebra el próximo domingo 8 de febrero, ya ha causado gran revuelo mediático ante la participación de Bad Bunny como el artista encargado del show de medio tiempo y las declaraciones de Donald Trump que prometieron presencia de agentes de ICE durante el espectáculo.

“El dinero no puede comprar la felicidad”: el mensaje que le ganó burlas en redes sociales al hombre más rico del mundo
RELACIONADO

“El dinero no puede comprar la felicidad”: el mensaje que le ganó burlas en redes sociales al hombre más rico del mundo

¿Qué dijo la directora de seguridad de la NFL sobre ICE?

En los días más recientes, Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, ofreció declaraciones a prensa internacional en donde aseguró que no hay previstas operaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la realización del Super Bowl LX ni en ninguno de los eventos relacionados a este.

Así mismo, la mujer aseguró que no se conoce una amenaza “específica o creíble” durante la realización del Super Bowl y ninguno de los otros eventos similares. También, aclaró que el evento deportivo contará con más de 35 agencias federales, estatales y locales que estarán a cargo de la seguridad del mediático evento.

“La presencia federal aquí es similar a la de anteriores Super Bowls y otros eventos deportivos como los que se ven en la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. No hay previstas operaciones de ICE o de control de inmigración en torno al Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con él”, manifestó.

Después de 15 años, Japón reactivará la central nuclear más grande del mundo
RELACIONADO

Después de 15 años, Japón reactivará la central nuclear más grande del mundo

Bad Bunny promete hacer historia en el Super Bowl

Por otro lado, el cantante puertorriqueño ha protagonizado una reciente rueda de prensa en la que reveló detalles sobre el punto en el que se encuentra su carrera artística, lo que promete para el show de medio tiempo del Super Bowl y la importancia de su madre en su carrera.

Finalmente, volvió a hacer una invitación a todos los asistentes ya que aseguró que no hay necesidad de “saber español”, pues reveló que iba a poner a bailar a todos los fanáticos.

Otra de las reacciones más mediáticas corresponde a la de Donald Trump, quien aseguró que no asistirá al titánico evento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Representantes del Gobierno colombiano viajaron a Ecuador para superar choque arancelario

Elon Musk

“El dinero no puede comprar la felicidad”: el mensaje que le ganó burlas en redes sociales al hombre más rico del mundo

Japón

Después de 15 años, Japón reactivará la central nuclear más grande del mundo

Otras Noticias

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC anunció que vigilará estaciones de servicio por no bajar el precio de la gasolina

La entidad busca verificar que los distribuidores minoristas estén cumpliendo con la normativa vigente en materia de formación y traslado de precios al consumidor.

Cundinamarca

"No tenemos al momento comunicación con ellos": delegado de Bomberos sobre emergencia minera en Guachetá

Los equipos de rescate identificaron dos factores de riesgo principales que han complejizado la operación, entre ellos la concentración de gas metano.

James Rodríguez

James Rodríguez ya viste los colores de Minnesota United FC: presentación oficial

La casa de los famosos

¡Sorpresa total! Esta es la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia