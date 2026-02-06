Directora de seguridad de la NFL descarta operativos de ICE durante el Super Bowl

Hay gran expectativa entre millones de fanáticos del Super Bowl, considerado como el evento deportivo más famoso en Estados Unidos en el que se enfrentan los finalistas de la National Football League.

Más que un partido, el Super Bowl es considerado como todo un acontecimiento cultural que genera un entretenimiento masivo por su contundencia deportiva, el mediático show de medio tiempo y la gran cantidad de comerciales de alto costo.

No obstante, para esta nueva oportunidad, la nueva edición, que será celebra el próximo domingo 8 de febrero, ya ha causado gran revuelo mediático ante la participación de Bad Bunny como el artista encargado del show de medio tiempo y las declaraciones de Donald Trump que prometieron presencia de agentes de ICE durante el espectáculo.

¿Qué dijo la directora de seguridad de la NFL sobre ICE?

En los días más recientes, Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, ofreció declaraciones a prensa internacional en donde aseguró que no hay previstas operaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la realización del Super Bowl LX ni en ninguno de los eventos relacionados a este.

Así mismo, la mujer aseguró que no se conoce una amenaza “específica o creíble” durante la realización del Super Bowl y ninguno de los otros eventos similares. También, aclaró que el evento deportivo contará con más de 35 agencias federales, estatales y locales que estarán a cargo de la seguridad del mediático evento.

“La presencia federal aquí es similar a la de anteriores Super Bowls y otros eventos deportivos como los que se ven en la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos. No hay previstas operaciones de ICE o de control de inmigración en torno al Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con él”, manifestó.

Bad Bunny promete hacer historia en el Super Bowl

Por otro lado, el cantante puertorriqueño ha protagonizado una reciente rueda de prensa en la que reveló detalles sobre el punto en el que se encuentra su carrera artística, lo que promete para el show de medio tiempo del Super Bowl y la importancia de su madre en su carrera.

Finalmente, volvió a hacer una invitación a todos los asistentes ya que aseguró que no hay necesidad de “saber español”, pues reveló que iba a poner a bailar a todos los fanáticos.

Otra de las reacciones más mediáticas corresponde a la de Donald Trump, quien aseguró que no asistirá al titánico evento.