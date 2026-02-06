¡Sorpresa total! Esta es la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia

La producción de La Casa de los Famosos Colombia volvió a sacudir la convivencia con el ingreso de una nueva participante que promete polémica, estrategia y mucho contenido para los televidentes.

Se trata de la influencer cartagenera Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, quien fue anunciada oficialmente en la mañana de este viernes 6 de febrero por Canal RCN a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido llegará a la casa más famosa del país este lunes 9 de febrero, con una misión clara: remover emociones, ajustar cuentas pendientes y ponerle picante a varias historias que ya venían calentándose dentro del reality.

Karola llega con polémica y cuentas pendientes

“Polémica, decidida y dispuesta a darlo todo. Karola llega a ‘La casa de los famosos Colombia’ a partir de este lunes 9 de febrero para arreglar algunas cuentas pendientes con ciertos participantes y ponerle picante a otras historias”, publicó el canal, mensaje que ya supera los 16 mil ‘me gusta’ y acumula más de dos mil comentarios.

La noticia también fue confirmada por el Jefe del programa, quien tomó la decisión de sumarla al elenco tras analizar su perfil mediático y su fuerte personalidad, una combinación que suele traducirse en momentos virales dentro del formato.

Oriunda de Cartagena, Karola cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y una amplia trayectoria como influencer, además de una reciente incursión en la música.

De realities internacionales al show más visto del país

Antes de aterrizar en Colombia, Karola participó en el reality dominicano La casa de Alofoke, experiencia que le permitió foguearse en competencias de convivencia y exposición mediática.

En otros formatos también se ganó el cariño de sus seguidores al mostrarse transparente y estratégica al momento de tomar decisiones, cualidades que ahora pondrá a prueba frente a las cámaras del prime time colombiano.

Con su llegada, el juego cambia y la expectativa crece. Los fanáticos ya anticipan enfrentamientos, alianzas inesperadas y nuevas dinámicas que podrían redefinir el rumbo de esta tercera temporada. Sin duda, Karola entra pisando fuerte y lista para dejar huella.