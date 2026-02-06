CANAL RCN
Tendencias

¡Sorpresa total! Esta es la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia

Karola, influencer cartagenera, llega a La Casa de los Famosos Colombia este 9 de febrero. Polémica, estrategia y cuentas pendientes prometen sacudir el reality.

¡Sorpresa total! Esta es la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia
Foto: RCN

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
11:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La producción de La Casa de los Famosos Colombia volvió a sacudir la convivencia con el ingreso de una nueva participante que promete polémica, estrategia y mucho contenido para los televidentes.

Nominación doble: así quedó la nueva placa en La Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Nominación doble: así quedó la nueva placa en La Casa de los Famosos Colombia

Se trata de la influencer cartagenera Karol Alcendra, mejor conocida como Karola, quien fue anunciada oficialmente en la mañana de este viernes 6 de febrero por Canal RCN a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido llegará a la casa más famosa del país este lunes 9 de febrero, con una misión clara: remover emociones, ajustar cuentas pendientes y ponerle picante a varias historias que ya venían calentándose dentro del reality.

Karola llega con polémica y cuentas pendientes

“Polémica, decidida y dispuesta a darlo todo. Karola llega a ‘La casa de los famosos Colombia’ a partir de este lunes 9 de febrero para arreglar algunas cuentas pendientes con ciertos participantes y ponerle picante a otras historias”, publicó el canal, mensaje que ya supera los 16 mil ‘me gusta’ y acumula más de dos mil comentarios.

Esta fue la primera reacción de Johanna Fadul tras abandonar La Casa de los Famosos por EXPULSIÓN
RELACIONADO

Esta fue la primera reacción de Johanna Fadul tras abandonar La Casa de los Famosos por EXPULSIÓN

La noticia también fue confirmada por el Jefe del programa, quien tomó la decisión de sumarla al elenco tras analizar su perfil mediático y su fuerte personalidad, una combinación que suele traducirse en momentos virales dentro del formato.

Oriunda de Cartagena, Karola cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y una amplia trayectoria como influencer, además de una reciente incursión en la música.

De realities internacionales al show más visto del país

Antes de aterrizar en Colombia, Karola participó en el reality dominicano La casa de Alofoke, experiencia que le permitió foguearse en competencias de convivencia y exposición mediática.

Así reaccionó 'Campanita' a la expulsión de Johanna Fadul en la Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Así reaccionó 'Campanita' a la expulsión de Johanna Fadul en la Casa de los Famosos Colombia

En otros formatos también se ganó el cariño de sus seguidores al mostrarse transparente y estratégica al momento de tomar decisiones, cualidades que ahora pondrá a prueba frente a las cámaras del prime time colombiano.

Con su llegada, el juego cambia y la expectativa crece. Los fanáticos ya anticipan enfrentamientos, alianzas inesperadas y nuevas dinámicas que podrían redefinir el rumbo de esta tercera temporada. Sin duda, Karola entra pisando fuerte y lista para dejar huella.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Joven mordió la batería de un celular y le explotó en el rostro en una tienda: video

La casa de los famosos

“Le huele la boca”: así fue el intenso enfrentamiento entre Valentino Lázaro y Alejandro Estrada

Redes sociales

Luisa Fernanda W comparte recuerdo de Fabio Legarda: Pipe Bueno habría reaccionado

Otras Noticias

Arauca

Atentado en Arauca reaviva debate sobre garantías de seguridad electoral

Sara Castellanos, candidata por Salvación Nacional, y María Paz Gaviria, del Partido Liberal, analizaron en La Mesa Ancha el contexto alrededor del atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos en Arauca.

Ecuador

Representantes del Gobierno colombiano viajaron a Ecuador para superar choque arancelario

Este viernes, la canciller Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajaron a Quito para negociar y lograr el pleno restablecimiento del comercio binacional.

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia

Independiente Santa Fe

Santa Fe pone fichaje en manos del hincha: presidente confirma jugador de la MLS

Dólar

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días