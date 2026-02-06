SIC anunció que vigilará estaciones de servicio por no bajar el precio de la gasolina

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el inicio de medidas de vigilancia y control a estaciones de servicio en distintas regiones del país, luego de detectar que algunos establecimientos no habrían ajustado a la baja el precio de la gasolina, pese a las reducciones anunciadas oficialmente.

De acuerdo con el comunicado, la entidad busca verificar que los distribuidores minoristas estén cumpliendo con la normativa vigente en materia de formación y traslado de precios al consumidor.

La SIC advirtió que el seguimiento se enfocará en identificar posibles irregularidades que afecten el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en momentos en que se han presentado variaciones en los valores de referencia de los combustibles.

Las acciones incluirán visitas administrativas, requerimientos de información y revisión de la estructura de precios en estaciones de servicio, con el fin de establecer si existen sobrecostos injustificados o incumplimientos en la obligación de reflejar las disminuciones autorizadas.

Según la entidad, estas medidas hacen parte de su función de protección a los consumidores y de vigilancia de las prácticas comerciales.

La Superintendencia recordó que los distribuidores deben aplicar de manera transparente las variaciones oficiales en los precios de los combustibles y mantener informados a los usuarios.

En caso de comprobarse conductas contrarias a la regulación, podrían imponerse sanciones conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, la SIC reiteró que continuará realizando monitoreos para garantizar que los ajustes en los precios de la gasolina se vean reflejados de forma efectiva en el mercado y no se trasladen cargas indebidas a los consumidores.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía relacionada con los precios de los combustibles para facilitar las labores de inspección y control.