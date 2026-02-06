"No tenemos al momento comunicación con ellos": delegado de Bomberos sobre emergencia minera en Guachetá

Una emergencia minera mantiene en vilo a las autoridades de Cundinamarca desde ayer, cuando seis trabajadores quedaron atrapados al interior de la mina Mata 7, ubicada en la vereda Las Peñas del municipio de Guachetá, tras registrarse una explosión en el socavón.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, informó que "desde el día ayer que tuvimos conocimiento de la emergencia, se hizo la activación de manera protocolaria de todos los organismos de primera respuesta del Departamento de Cundinamarca".

Según detalló, el grupo de salvamento minero adscrito a la Agencia Nacional de Minas lidera las operaciones de rescate.

Riesgos por gas metano y daños estructurales

Los equipos de rescate identificaron dos factores de riesgo principales que han complejizado la operación. "La presencia de gas metano, lo cual puede generar dos situaciones, una pues de afectación en los temas respiratorios, pero también de una posible posterior explosión", explicó Farfán. La concentración de gases supera el 2% permitido, según reportes desde el lugar.

El segundo factor crítico corresponde a las afectaciones estructurales de la mina. "En un sitio cerrado claramente pues la onda explosiva va a ser mucho más fuerte y va a generar pues una situación más compleja al interior de la mina", advirtió el capitán. Por esta razón, los rescatistas han debido instalar ventiladores especializados y mangueras para evacuar los gases antes de continuar el ingreso.

Sobre el estado de los mineros, Farfán fue cauto: "No tenemos al momento comunicación con ellos y eso pues nos genera algunas situaciones que ya estamos trabajando desde el puesto de mando unificado". Reconoció que tanto la explosión inicial como la presencia de gas metano representan situaciones de alto riesgo.

El Teniente Albeiro Aguillón, comandante del Cuerpo de Bomberos de Chocontá, confirmó que continúan "apoyando a Rescate Minero, que están con mangueras y con ventiladores tratando de evacuar el socavón". Además, se brinda apoyo psicológico a los familiares que permanecen en las inmediaciones de la mina.

Operativo de rescate y acompañamiento a familias

Respecto a la legalidad de la operación minera, Farfán indicó que "al parecer la mina contaba con todos los permisos", aunque las autoridades competentes iniciarán las investigaciones correspondientes.

RELACIONADO Finalizaron las obras en Cundinamarca de hospital público que entraría al listado de los 250 mejores del mundo

El tiempo de rescate es incierto. "Puede generar horas o días dependiendo pues solamente de la complejidad interna", señaló el capitán, explicando que si hay afectaciones estructurales, el personal experto debe realizar labores de ingeniería para reforzar los parales de la mina.

La Gobernación de Cundinamarca instaló un puesto de mando unificado que opera las 24 horas. En el lugar permanecen familiares de los mineros atrapados, entre ellos madres, esposas, padres e hijos, esperando noticias sobre sus seres queridos.