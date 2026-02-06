Representantes del Gobierno colombiano viajaron a Ecuador para superar choque arancelario

La relación bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa un momento crítico. Este viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, viajarán a Quito con una misión clara: negociar y lograr el pleno restablecimiento del comercio binacional, afectado por una reciente escalada de medidas económicas y tensiones en materia de seguridad.

Colombia y Ecuador buscan poner fin a crisis comercial

La visita se produce en medio de una guerra arancelaria que comenzó oficialmente el pasado 1 de febrero, cuando ambos países empezaron a aplicar aranceles del 30% a sus intercambios comerciales. La decisión se dio luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señalara a Colombia por lo que calificó como una gestión insuficiente frente al crimen organizado en la zona de frontera compartida.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los altos funcionarios buscarán en Ecuador alcanzar “entendimientos” en temas de seguridad y defensa, aspectos que se han convertido en el eje del conflicto diplomático.

Además, el objetivo es reactivar los intercambios binacionales en las áreas fronteriza, comercial y energética, fundamentales para las economías de ambos países y para las comunidades que dependen del flujo constante a través de la frontera.

La tensión no solo se ha limitado al comercio de bienes. Como respuesta inicial a los aranceles anunciados por Noboa, el Gobierno colombiano adoptó medidas recíprocas y tomó una decisión de alto impacto: suspender la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador, un suministro clave en determinados momentos de alta demanda.

La reacción de Quito no se hizo esperar. Las autoridades ecuatorianas aplicaron un incremento del 900% en el costo del transporte de crudo colombiano a través de su sistema de oleoductos, una medida que generó fuerte rechazo en Bogotá. La canciller Villavicencio calificó esta decisión como “excesiva” e “inaceptable”, elevando aún más la tensión en un momento en que la cooperación energética ha sido históricamente estratégica para ambos países.

Este cruce de decisiones ha puesto presión sobre sectores productivos, exportadores y operadores energéticos, que ven con preocupación el impacto económico de una confrontación prolongada entre dos socios tradicionales.

El viaje de la delegación colombiana representa, por ahora, el principal esfuerzo diplomático para frenar la escalada. La apuesta del Gobierno es que el diálogo directo permita destrabar las sanciones comerciales y energéticas y, al mismo tiempo, construir una hoja de ruta conjunta frente a los desafíos de seguridad en la frontera.

El resultado de estas reuniones será determinante no solo para el comercio bilateral, sino también para la estabilidad regional, en un contexto donde la cooperación entre países vecinos es clave para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el contrabando y las economías ilegales.